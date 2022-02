Lac Baker: citoyens et élus dénoncent à nouveau le projet de regroupement municipal

Une cinquantaine de citoyens de Lac Baker ont pris part dimanche après-midi à un rassemblement extérieur visant à dénoncer le projet de réforme municipale du gouvernement Higgs qui implique la fusion du village avec la Communauté rurale de Haut-Madawaska.

Les résidents et les élus de l’endroit se sont donné rendez-vous dans le stationnement de l’édifice municipal, situé rue Centrale, dans le cadre du rassemblement qui a duré un peu plus 90 minutes.

Limité à un maximum de 50 personnes en vertu de la phase 1 du plan pour l’hiver du gouvernement du Nouveau-Brunswick, certains résidents ont dû se résoudre à prendre part à l’événement à partir de l’intérieur de leur véhicule.

Des agents de la GRC et des pompiers veillaient au maintien de l’ordre et à assurer la sécurité des participants qui se trouvaient sur place.

«Il fallait répéter que nous nous opposons à cette fusion avec Haut-Madawaska et au démantèlement d’une municipalité comme la nôtre qui est totalement autosuffisante et qui gère très bien merci son argent. Lac Baker est viable et durable à long terme», a expliqué la mairesse Roseline Pelletier.

«De plus, le Haut-Madawaska n’a pas besoin de nous, il a déjà tout ce qui est nécessaire pour régler ses propres questions financières», a ajouté l’élue municipale.

Les élus municipaux ont tenu immédiatement après l’activité une réunion de travail visant à faire le point sur le projet de réforme municipale, et ce moins d’une semaine après la rencontre tenue entre ces derniers et le ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale, Daniel Allain.

La mairesse de Lac Baker a indiqué être toujours en attente d’une réponse favorable du ministre Allain à une contre-proposition de l’administration municipale dont le contenu n’a pas été encore dévoilé par la municipalité.