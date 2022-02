Plusieurs élus du N.-B. se questionnent: «Comment en sommes-nous arrivés là?»

Plusieurs députés du Nouveau-Brunswick se sont prononcés lors du débat marathon portant sur l’invocation de la Loi sur les mesures d’urgence et qui s’est déroulé tout le week-end, même si la session prévue vendredi dernier a été annulée pour des raisons de sécurité.

Le premier ministre Justin Trudeau a invoqué pour la première fois la Loi sur les mesures d’urgence la semaine dernière dans le but de mettre fin à une série de manifestations contre les mesures sanitaires au pays, dont à Ottawa, où des manifestants ont occupé une large partie du centre-ville pendant plusieurs semaines.

Plusieurs élus du Parti conservateur ont critiqué la décision du gouvernement Trudeau et ont demandé aux libéraux de révoquer la loi maintenant que l’opération policière du week-end semble avoir réussi à dégager la plupart des manifestants du centre-ville ainsi que les camions qu’ils ont utilisés pour bloquer la circulation sur des routes principales.

Jake Stewart, député conservateur de Miramichi-Grand Lake, fait partie de ceux qui considèrent que la mesure n’est qu’un excès de zèle de la part du premier ministre Trudeau.

Lors d’un discours dans la Chambre des communes, il a rappelé que le fédéral n’a pas jugé nécessaire d’invoquer la loi lorsque le «monstre de Miramichi», Allan Légère, a commis quatre meurtres violents, une agression sexuelle et des incendies à la fin des années 1980 ni lors des émeutes de Rexton en 2013 dans la foulée de manifestations contre la fracturation hydraulique de gaz de schiste dans le comté de Kent.

Il a aussi critiqué les médias d’avoir dépeint les occupants comme étant des gens violents.

«On m’a demandé si je voulais un cheeseburger. Un autre m’a demandé si je voulais danser. Tu ne dois pas nécessairement être en accord avec la raison de la manifestation, mais il faut savoir que dans le passé, la police a été en mesure de s’occuper d’une situation lorsque des ponts, des voies ferrées et des routes ont été bloqués (sans la Loi sur les mesures d’urgence).»

De son côté, Jenica Atwin, députée libérale de Fredericton, a défendu la mesure.

«Beaucoup de gens au Canada se font induire en erreur. Souvent, les discours qu’on entend sont haineux, réactionnaires et dangereux et les discours politiques qui les encouragent sont répréhensibles. Nous faisons face à de l’extrémisme au Canada et il incombe à chacun d’entre nous d’appeler les choses par leur nom.»

«J’entends beaucoup poser la question, ‘‘Comment en sommes-nous arrivés là?’’ Il est clair que depuis le début, l’intention était de perturber et de renverser le gouvernement. Ce n’est pas du tout une question de mesures en santé publique. Ça ne peut être nié et c’est un manquement à l’intégrité d’appeler ces manifestations paisibles.»