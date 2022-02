Roger LeBlanc: 81 ans et bénévole depuis 35 ans à Grande-Digue

IJL – Réseau.Presse – Acadie Nouvelle

Ils sont nombreux lors des belles journées d’hiver à emprunter les 16 kilomètres de pistes de ski de fond au Club Beaver de Grande-Digue. Ils sont peu nombreux toutefois à savoir que Roger LeBlanc est l’un des pionniers de ce club qui existe depuis 35 ans.

À 81 ans, c’est encore lui aujourd’hui qui trace les pistes et coupe les arbres cassés après les périodes de vents violents, comme ceux qui ont fait rage vendredi dans le sud-est de la province. Tous les jours, il se rend au petit camp Beaver. C’est son meilleur habitat, et c’est une bonne raison de se lever le matin, atteste-t-il. Si ça adonne, c’est lui qui prépare le feu à l’intérieur, mais «pas plus que les autres», ajoute-t-il.

Plutôt modeste, Roger LeBlanc précise qu’il ne veut pas prendre tout le crédit en rapport à la création de ce club. Il précise qu’Yvonisse et Alonzo Bourque, de même que lui et sa femme Yvette se sont dévoués bénévolement pendant plus de 30 ans pour le bien du club.

«Ça, oublie-le pas. Il a été mon partenaire pour 30 ans», dit-il à propos d’Alonzo Bourque. Pendant des années, le quatuor a préparé des repas au chalet les fins de semaine.

L’octogénaire et sa femme Yvette ont pour leur part décidé de poursuivre leur bénévolat pour le club. Roger LeBlanc est natif de Saint-Antoine. Il a travaillé pour une entreprise de pavage pendant 42 ans. Affecté à Charlo, il s’est dévoué pour des années au club des Aventuriers, alors qu’il demeurait à la Source.

Il se rappelle qu’à l’époque, lui et sa famille allaient skier au parc Kouchibouguac. «J’avais parlé à Alonzo Bourque, je lui ai dit: on peux-tu commencer un club? On s’est assis et on en a parlé.» Lui, Alonzo et d’autres bénévoles ont défriché le secteur du camp actuel et ils ont ensuite entamé sa construction comme tel. À l’époque, en 1987, le chalet occupait la moitié de sa superficie actuelle.

«Les deux premières années, Alonzo et moi on a fait trois kilomètres de sentier», raconte le bénévole.

Avec le président actuel du club, Louis Babineau, Roger LeBlanc était de ceux qui à l’origine ont demandé la permission aux propriétaires concernés de passer sur leur terrain. «Je ne suis pas natif de Grande-Digue, mais j’ai été accepté à Grande-Digue comme il faut, vraiment», dit-il.

En fait, ils ont une bonne collaboration de tout le monde pour le bon fonctionnement du club. «Ce qu’on a de la misère avec, ce sont les bras. On n’a pas de relève», mentionne l’octogénaire.

Lorsqu’on lui demande son secret pour être aussi en forme, le bénévole octogénaire admet qu’il ne fume pas et ne fumera jamais.

Roger LeBlanc a longtemps fait du ski de fond, et en a fait beaucoup. Il a arrêté dernièrement car il a mal à un genou. «Je suis vieux», lance-t-il à la blague.

Avec les années, il a développé des trucs pour préparer de bonnes pistes. «Il faut que tu connaisses la neige. J’étais intéressé de faire ça. Je voulais faire de la bonne ouvrage», déclare-t-il.

C’est sans parler de la promenade en bois d’environ 300 pieds de long, soit 91,4 mètres, que lui et une dizaine de bénévoles ont aménagée il y a plusieurs années sur le sentier Edmond pour passer au-dessus de l’eau.

Depuis deux ans, en raison de la pandémie, il avoue avoir moins de plaisir au camp. Les utilisateurs des pistes entrent dans l’abri uniquement pour utiliser la salle de bain.

«Dans le temps, on avait du fun ici», dit-il, en faisant remarquer qu’habituellement il y avait 20 à 25 personnes à l’intérieur. «La fin de semaine, c’était plein ici», mentionne-t-il.

«Ce n’est pas un club de marathons ici, c’est un club de famille, avec beaucoup d’enfants», ajoute le bénévole qui est très apprécié des siens.

En fait, lors de son 80e anniversaire de naissance, les membres du club Beaver ont organisé un petit défilé devant la demeure de Roger LeBlanc et sa femme Yvette. «Ils m’ont fait une surprise, informe-t-il. Ils ont paradé dans le chemin.» Certains d’entre-eux lui ont remis des cadeaux.

Roger a l’intention de continuer à se dévouer, aussi longtemps qu’il le pourra. «Je crois que oui, dit-il. Il faut essayer de trouver de la relève un p’tit brin», ajoute-t-il.