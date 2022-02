Sud-Est: 3,5 millions $ pour 19 projets d’infrastructures

La province redistribue 3,5 millions $ provenant de la taxe sur l’essence du gouvernement fédéral pour financer 19 projets d’infrastructure dans des communautés du Sud-Est.

Bon nombre des projets d’infrastructure choisis se situent dans des communautés qui ne sont pas des municipalités, et servent à des fins récréatives ou sportives.

C’est la Commission des services régionaux du Sud-Est qui recevra la plus grosse somme, soit 951 000$, pour créer des tronçons de sentier dans six districts de services locaux du N.-B.

Il s’agit d’une partie du projet visant à créer un sentier pédestre et cyclable qui débutera à Alma, près du Parc national de Fundy, pour traverser la région du Grand Moncton, en suivant le littoral le long de Shediac, pour finalement rejoindre Beaubassin-est et Cap-Pelé.

Le Centre AquaKent, à Saint-Louis-de-Kent, recevra la somme de 530 000$ pour la mise à niveau de ses installations. Le village tente sans succès d’avoir du financement pour réaliser ce projet depuis 2018, selon Danielle Dugas, mairesse de Saint-Louis.

«Je suis très contente. On va travailler sur la ventilation, la toiture, l’extérieur du bâtiment, toutes les salles de bains. (…) Il y a seulement la piscine elle-même qu’on ne touchera pas, elle est encore en bon état.»

Le centre communautaire de Notre-Dame recevra environ 422 000$ pour améliorer les terrains de balle, la piste de marche, le terrain de jeux et la cuisine et pour y installer une source d’énergie de secours.

La liste des 16 autres projets est disponible en ligne.

Des fonds à venir dans le Nord

Des fonds seront aussi accordés à des projets du même genre dans le Nord de la province la semaine prochaine, selon Daniel Allain, ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale.

«On annoncera à peu près 18 millions dans les prochaines semaines tout à travers la province. On sera dans la Péninsule Acadienne la semaine prochaine et dans le Madawaska aussi.»

Il explique que l’entente avec le gouvernement fédéral prévoit que les projets seront complétés d’ici le 31 mars 2024. La province a distribué environ 22 millions $ de la somme de 55 millions $ qui revient aux communautés non municipales.

Un nouveau partage des fonds

La distribution du Fonds pour le développement des collectivités, alimenté par les revenus de la taxe sur l’essence du gouvernement fédéral, changera au cours des prochaines années, selon Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l’Infrastructure et des Collectivités.

Alors qu’environ 80% du financement de ce Fonds est remis à la province qui remet à son tour l’argent aux municipalités, l’allocation du 20% restant est différente pour les communautés qui ne forment pas une municipalité, tels que les districts de services locaux du Nouveau-Brunswick.

Dans leur cas, c’est la province qui établit ses priorités et qui choisit les projets à réaliser sur le territoire de ces communautés.

Cette distribution des fonds est toutefois appelée à changer lors du renouvellement de l’entente qui se termine en 2024, surtout en raison de la réforme municipale entamée par le ministre Daniel Allain, puisque davantage de DSL seront alors fusionnés en municipalités.

«Il y aura le même montant d’argent, mais le fait qu’il y aura moins de régions non incorporées donnera moins d’argent à la province et plus d’argent aux conseils municipaux. (…) C’est une anomalie que le N.-B. a cette partie non incorporée», explique Dominic LeBlanc.