De moins en moins de crimes sont résolus au Nouveau-Brunswick

Le nombre et le pourcentage de résolutions de crimes de la part des forces policières au Nouveau-Brunswick montre une tendance forte et inquiétante à la baisse depuis cinq ans. De 2016 à 2020, le volume des infractions signalées est passé de plus de 40 200 à près de 52 900 par an, mais le taux d’affaires classées annuellement a dégringolé de 43% à moins de 30%.

En se fiant aux chiffres de Statistique Canada, le nouveau Tableau de bord sur la criminalité proposé par le ministère de la Justice et de la Sécurité publique indique des données qui peuvent donner un peu froid dans le dos.

Cependant, ni le ministère ni la GRC ne donnent d’explications à ces informations.

Les crimes contre la personne sont passés de plus de 9000 à près de 13 000 par année pendant cette période quinquennale (total de près de 54 000). Cependant, les plaintes n’ont résulté en accusations que dans 44% des cas en 2020, une chute de près de 20 points de pourcentage depuis 2016.

Les voies de fait (plus de 27 000) et les menaces (près de 12 000) ont occupé majoritairement les agents des forces de l’ordre dans leurs interventions dans les cinq dernières années. Il y a eu près de 2800 affaires d’agression sexuelle contre 129 affaires d’homicide ou de meurtre involontaire sur la même période.

Du côté des crimes contre les biens sur le territoire, ils étaient de 20 000 en 2016 pour passer à 25 412 en 2020 – portant le total à près de 117 800 -, mais les affaires classées sur cinq ans ont réduit de 21% à moins de 14%.

Les interventions les plus fréquentes touchent le vol d’une valeur de moins de 5000$ (près de 39 500 de 2016 à 2020), les méfaits (environ 32 400 sur la même période) et, à presque égalité avec 17 200 dossiers, les introductions par effraction et les fraudes en cinq ans.

Autres crimes

Les agents de la GRC et des autres corps policiers du territoire néo-brunswickois ont également eu beaucoup de difficultés à arrêter et à condamner des suspects dans les délits de la route en vertu du Code criminel. En 2006, leur taux de réussite était exceptionnel, à près de 79% (1787 affaires classées sur 2246 enquêtes). Cependant, ce pourcentage a été réduit à 42% en 2020, notamment en raison de la forte hausse de délits (4052).

Les interventions concernant les facultés affaiblies au volant occupent la large part du travail, avec environ deux cas sur trois depuis cinq ans (10 494/ 14 964).

Dans la catégorie des autres infractions criminelles, la police montre un taux de succès de 45% en 2020 avec un peu moins de 4000 cas classés. Cette note est en constante baisse depuis 2016 (64%), en disproportion au nombre plus élevé de dossiers (de 6200 en 2016 à 8500 en 2020).

Le défaut de se conformer à une ordonnance (11 273 cas sur cinq ans) et le fait de troubler la paix (10 886 sur cinq ans) sont largement en tête dans cette division.

Enfin, dans les infractions relatives aux drogues, le taux de succès des enquêtes n’est guère brillant en 2020, à moins de 37% (563/1529), en comparaison à 62% en 2016 (1059/1713).

Les criminels ont été arrêtés pour possession (3268), trafic (1194), possession/trafic de méthamphétamine et de cristaux (1336), possession/trafic de cocaïne (1269) durant cette période de cinq ans.

D’une région à l’autre

Le Tableau de bord sur la criminalité comprend aussi une carte interactive. On y retrouve des statistiques sommaires de chaque détachement policier depuis 2016. Compte-rendu des régions francophones.

Les quatre détachements de la GRC de la Péninsule acadienne ont cumulé 28 854 dossiers.

Dans la région Chaleur, 13 131 cas ont été répertoriés à travers la GRC, la BNPP et la Force policière de Bathurst.

Dans le Restigouche, la GRC est intervenue officiellement à 18 777 reprises dans ses trois détachements.

Le Nord-Ouest, la GRC et la Force de police d’Edmundston ont travaillé sur 16 663 infractions diverses.

Dans Kent, les policiers de la GRC n’ont pas chômé non plus; ils ont été appelés sur 24 469 incidents.

Le Service régional de Codiac de la GRC à Moncton a sans contredit le record absolu des cinq dernières années dans les régions francophones, avec 121 457 dossiers.

Une donnée peu reluisante

Selon le ministère de la Justice et de la Sécurité publique, l’indice de gravité de la criminalité a augmenté de 3% de 2019 à 2020. Il est passé à près de 83%, ce qui est 35% plus élevé qu’en 2016.

Cette donnée peu reluisante place le Nouveau-Brunswick en tête des provinces de l’Atlantique pour une quatrième année consécutive et est de 10% supérieur à celui du Canada.

Le taux global de crimes signalés à la police a connu une baisse minime de 1% en 2020, en ce qui concerne les infractions au Code criminel (excluant les infractions aux délits de la route).

Selon le ministère, les variations observées au Nouveau-Brunswick dans le type d’infractions signalées pourraient être attribuables, entre autres, à la pandémie de la COVID-19.

Les infractions signalées à la police en augmentation au Nouveau-Brunswick de 2019 à 2020

Conduite dangereuse d’un véhicule à moteur au cours d’une poursuite policière: +194%

Trafic de méthamphétamine en cristaux: +80%

Autre conduite dangereuse: +42%

Fraude: +37%

Possession de méthamphétamine en cristaux: +30%

Infractions relatives aux armes à feu (délits, trafic illicite et possession): +27%

Communications indécentes ou harcelantes: +24%

Les crimes signalés en diminution

Autres infractions contre l’administration de la justice (comme le défaut de se conformer à une ordonnance, le défaut de comparution et un manquement aux conditions de la probation): -26%

Vols de 5000$ ou moins: -22%

Vols qualifiés : -20%

Introductions par effraction: -16%

Meurtre, homicide involontaire: -22 %

Conduite avec facultés affaiblies: -8 %

Source: ministère de la Justice et de la Sécurité publique

La GRC lance un site de dénonciation en ligne

Dans une intention de réduire à la fois ces infractions et améliorer le taux de réussite, la GRC a récemment proposé un service de dénonciation en ligne pour les crimes non urgents qui mobilisent énormément les ressources policières locales.

Les citoyens sont invités à remplir un formulaire du site web de signalement en ligne de crimes s’il s’agit de méfaits et dommages d’une valeur de moins de 5000$, de vols d’une valeur de moins de 5000$ et de pertes matérielles.

Cependant, les cas de crime avec témoin(s) et filmé, de vol d’arme à feu, de carte de crédit ou d’une pièce d’identité (ex: passeport) ainsi que le vol ou dommage de plus de 5000$ doivent être rapportés au détachement local de la GRC.

Cet outil est cependant passé quelque peu sous le radar depuis son lancement, à la mi-janvier. Plusieurs municipalités ne savent même pas que ça existe.

Selon les données du Tableau de bord sur la criminalité du ministère de la Justice et de la Sécurité publique, plus de 39 500 vols de moins de 5000$ ont été perpétrés de 2016 à 2020. Le ratio de résolution de ces affaires par la GRC et les forces policières municipales n’est que de un sur cinq.

Uniquement pour la GRC, ses agents ont analysé un peu moins de 6000 crimes d’une valeur de 5000$ et moins en 2020, une baisse de 15% par rapport à l’année précédente.

Aux yeux du caporal, ce nouvel outil en ligne rendra des gens davantage confortables à dénoncer ces méfaits plutôt que d’appeler la police.

«Les gens hésitent souvent à déranger les policiers pour un vol de souffleuse, par exemple. En ayant des données en ligne, ça nous donne des informations importantes qui vont aider l’unité de réponse à faire des liens et élucider l’enquête», croit le caporal Hans Ouellette, porte-parole aux relations médiatiques pour la GRC du Nouveau-Brunswick et de l’Île-du-Prince-Édouard.

Et aspect non négligeable, ce temps ainsi économisé auprès des agents, qui peuvent passer plusieurs heures sur une enquête complexe, sera investi dans des patrouilles plus présentes dans les communautés et dans la résolution de crimes majeurs. Ces mêmes communautés qui critiquent régulièrement et sévèrement l’engagement de la GRC dans leur municipalité.

Le site est là pour rester, assure le caporal Ouellette. Un rapport trimestriel sera d’ailleurs remis aux communautés, ajoute-t-il.