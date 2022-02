Le Parti libéral a besoin d’un changement, selon la candidate Susan Holt

La libérale Susan Holt croit qu’elle représente le changement dont son parti a besoin. Elle a officiellement lancé sa candidature à la chefferie mardi soir, ce qui fait d’elle la première femme à se porter candidate à la direction permanente du parti.

Susan Holt, ancienne employée du gouvernement provincial et haut placé dans des entreprises de technologies informatiques, a déjà songé à diriger le Parti libéral en 2019, lors du départ de l’ancien premier ministre Brian Gallant.

Elle s’était ravisée, notamment en raison de son enfant âgé d’un an à l’époque et d’une campagne électorale infructueuse pour devenir députée de Fredericton.

Mais elle affirme maintenant que ses discussions avec d’autres membres du Parti libéral l’encouragent, et qu’ils réclament «un changement, un rafraîchissement» au sein de la formation politique. Ce désir n’était pas présent la dernière fois, selon elle.

«Cette fois, quand je demande des conseils et des avis, tout le monde me dit la même chose. Je me dis “Ok, peut-être que le parti est prêt pour mon style de leadership. Ensemble, peut-être qu’on peut brasser les choses”», explique-t-elle en français lors d’une entrevue.

Elle croit que la communication des gouvernements doit changer, et que les politiciens doivent établir des liens de confiance avec la population du N.-B. «Je pense qu’on a besoin de beaucoup de changements dans notre système politique. On peut le voir aujourd’hui au NB, à Ottawa, on a besoin d’une politique différente et de politiciens et politiciennes différentes. Je pense qu’on a besoin de leaders qui communiquent avec de l’empathie et de la transparence.»

Susan Holt estime aussi que cette confiance doit être établie avec les peuples autochtones du N.-B., alors que les relations sont plutôt froides entre les chefs autochtones et le gouvernement provincial de Blaine Higgs.

«Le gouvernement d’aujourd’hui ne respecte pas les peuples autochtones. Il essaie de diviser la province. Ce n’est pas du leadership. Il y a une histoire, des traités, il y a un peuple qui était ici avant nous et ils ont des droits. On devrait les célébrer et il devrait y avoir de la place pour qu’ils puissent faire avancer leur système de gouvernance.»

La candidate a aussi l’intention de s’attaquer à l’enjeu de la crise du logement, et affirme que tous les habitants du N.-B. devraient avoir accès à un logement abordable.

Elle mise aussi sur l’énergie propre, et estime que le N.-B. peut devenir un «leader environnemental».

Quand on lui demande ce qu’elle entend faire pour réussir où l’ancien chef Kevin Vickers a échoué, Susan Holt affirme que les candidats libéraux lors de la prochaine élection devront «être une équipe», mais que chaque député et candidat aura une «voix distincte».

«Les députés peuvent s’exprimer eux-mêmes, parce que chaque région du N.-B. est unique, et on devrait appuyer cette diversité. Pour moi, le rôle des (candidats) sera plus grand, et ce ne sera pas seulement un leader qui lancera la prochaine campagne, mais une équipe de 49 personnes.»

D’autres candidats ont déjà annoncé leur intention de devenir chefs du parti au cours des derniers mois.

Il y a notamment l’ancien député fédéral TJ Harvey, l’ancien ministre provincial Donald Arseneault, l’entrepreneur Seamus Byrne, et l’actuel député de Baie-de-Shediac-Dieppe, Robert Gauvin.

La candidate s’est attiré l’appui de Francine Landry, députée de Madawaska-les-Lacs-Edmundston.

Le congrès à la direction du Parti libéral aura lieu le 6 août 2022, au Palais des congrès de Fredericton.