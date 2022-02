Plus de 840 000$ pour des projets d’infrastructure au Nord-Ouest

Les gouvernements fédéral et provincial ont annoncé un investissement de plus de 843 000$ pour la réalisation de 11 projets d’infrastructure dans le nord-ouest du Nouveau-Brunswick.

Le député fédéral de Madawaska-Restigouche, René Arseneault, et le ministre provincial des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale, Daniel Allain, ont participé à une conférence de presse virtuelle mardi afin de discuter de cette annonce de financement disponible par l’entremise du fonds pour le développement pour les collectivités du Canada.

Le plus gros projet à avoir été annoncé est un investissement de 314 000$ à la Commission de services régionaux du Nord-Ouest pour l’amélioration du Centre des loisirs du DSL de Saint-Joseph-de-Madawaska et la construction d’une patinoire extérieure éclairée.

«Cela signifie que les résidents auront un meilleur accès à un mode de vie sain et actif en profitant d’une nouvelle patinoire et d’installations modernisées», a indiqué René Arseneault.

La Coopérative de récréotourisme du Madawaska recevra quant à elle 100 000$ afin de moderniser le système de télésiège du Centre plein air Mont Farlagne et améliorer sa capacité à fabriquer de la neige.

Le financement octroyé aux neuf autres projets varie d’environ 9000$ à 93 500$.

«Les investissements dans l’infrastructure aident à bâtir des collectivités fortes et saines, a aussi affirmé M. Arseneault. Cette contribution permettra de renforcer l’économie locale et elle aidera des organismes très appréciés de notre communauté à apporter des améliorations à leur infrastructure pour veiller à ce que les familles, les résidents et les entreprises puissent continuer à croître et à prospérer.»

Le programme, qui était auparavant connu sous le nom de Fonds de la taxe sur l’essence, offre une somme de 55 millions $ à la disposition des secteurs non constitués en municipalité du Nouveau-Brunswick. Les projets doivent être terminés d’ici le 31 mars 2024.

Jusqu’à présent, environ 22 millions $ ont été annoncés.

Bien que 80% des fonds soient alloués aux gouvernements locaux, 20% sont disponibles pour les projets de districts de services locaux.

Selon le ministre Allain, un appel de propositions pour des projets d’infrastructure dans les districts de services locaux a eu lieu du 17 décembre au 14 février.

Daniel Allain a aussi laissé entendre que les deux paliers de gouvernements travaillent actuellement au développement d’autres dossiers au Nord-Ouest.

«J’espère être dans la région prochainement pour faire d’autres belles annonces et pour être sûr que le Nord-Ouest a sa part.»