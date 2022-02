Recrutement en santé dans le Restigouche: les efforts sont là affirme France Desrosiers

«C’est en travaillant ensemble qu’on va parvenir à créer des environnements qui vont attirer les gens et permettre de les garder par la suite.»

C’est ce que croit avec conviction France Desrosiers, PDG du Réseau de santé Vitalité.

Son organisation, comme bien d’autres, est aux prises actuellement avec un important manque de main-d’œuvre. Ce manque est d’ailleurs à la base de fermetures sporadiques ou temporaires de certains services. Ces interruptions sont présentes dans tout le réseau. Cela dit, elles sont particulièrement ressenties dans certaines régions, dont le Restigouche qui doit se passer, depuis près de deux ans maintenant, de son service d’obstétrique et, depuis quelques semaines et jusqu’à la fin du mois, de la clinique sans rendez-vous du Centre de santé communautaire St. Joseph de Dalhousie.

Cette dernière fermeture, bien que temporaire, a d’ailleurs fait l’objet d’une manifestation lundi. Lors de celle-ci – tout comme lors des derniers mois – Vitalité a été fortement critiqué en raison de ses efforts de recrutement dans la région que l’on estime trop frileux.

En rencontre éditoriale avec l’Acadie Nouvelle, Mme Desrosiers a avoué que la pandémie de la COVID-19 n’a certes pas aidé à ce chapitre.

Cependant, elle soutient qu’en dépit de ce défi additionnel, plusieurs efforts et initiatives ont été mis en place afin d’attirer des travailleurs de la santé dans la province, y compris au Restigouche.

«Il y a des choses qui ont été faites malgré tout durant la pandémie et qui ont progressé. On a de la difficulté à voir les résultats concrets de ces démarches, car ça prend un certain temps avant de voir des résultats concrets. Quand on recrute des infirmières à l’international, elles n’arrivent pas demain matin», indique Mme Desrosiers, notant que certains dossiers peuvent prendre jusqu’à une année, sinon plus.

La PDG soutient par ailleurs avoir rencontré les maires du Restigouche à plusieurs reprises – à près de huit occasions selon elle – au cours de la dernière année uniquement afin de leur partager la réalité du recrutement ainsi que les initiatives mises en place dans leur région.

Du coup, elle trouve dommage de voir les maires du Restigouche dépeindre négativement les efforts de recrutement fait par le réseau.

«Il y a des efforts qui ont été faits, et c’est triste que ça transparaisse de cette façon sur le terrain. Ce n’est pas la bonne information (qui est véhiculé) et, surtout, je ne crois pas que cela crée un environnement favorable au recrutement. Si je vois des communautés se chicaner avec l’employeur, je ne suis pas sûr que ça me donnerait envie d’aller travailler là», soutient la PDG, soutenant que ce n’est vraiment pas le message que Vitalité désire véhiculer. Celle-ci ajoute qu’il apparait clair, dans ce contexte, que le réseau se doit de renforcer ses relations communautaires.

«Ça fait partie de nos priorités», ajoute-t-elle.

Questionné à ce sujet, le maire de Dalhousie, Normand Pelletier, persiste et signe. Selon lui, ses critiques et celles de ses confrères de la Commission de services régionaux du Restigouche envers le Réseau Vitalité sont tout à fait justifiées.

«Si Vitalité faisait convenablement son travail, ni l’obstétrique ni notre clinique ne serait fermée à l’heure actuelle. Lorsqu’on parle à des gens d’ici qui ont étudié dans le domaine de la santé, ils nous disent qu’ils n’ont pas été approchés par le réseau. Désolé si on a l’air négatif aux yeux de Vitalité, mais on est tanné de cette situation», indique le maire.

Pas intéressé

Dans le cas spécifique du CSC St. Joseph, Mme Desrosiers précise que l’un des principaux problèmes est le manque d’intérêt de la part des médecins et infirmières praticiennes à fonctionner selon les formats proposés (clinique sans rendez-vous ou avec rendez-vous).

«On doit s’ajuster avec ce que les professionnels de la santé recherchent afin d’être en mesure de les garder. Pour avoir ces services, on doit recruter des gens intéressés et actuellement, on a beaucoup de difficultés à en trouver. En fait, tous les médecins et infirmières praticiennes que l’on a perdus à Dalhousie dans les dernières années, c’est parce qu’ils étaient tannés de faire du sans rendez-vous, parce qu’ils n’aimaient pas ça», souligne la PDG.

Selon elle, la pratique collaborative en place actuellement constitue une alternative tout aussi intéressante que le sans rendez-vous tout en permettant un meilleur suivi chez les patients.