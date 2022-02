Vitalité en faveur de lever les restrictions, à condition d’y aller progressivement

Avec le pire de la vague Omicron derrière nous, la Dre France Desrosiers reconnaît qu’il faut apprendre à vivre avec la COVID-19. Cependant, alors que le gouvernement provincial envisage la possibilité de lever la totalité des mesures avant la fin mars, la PDG du Réseau de santé Vitalité recommande d’y aller progressivement afin de permettre au système de santé de mesurer les conséquences potentielles et de s’ajuster au besoin.

Le Nouveau-Brunswick est retourné à la phase 1 du plan d’hiver en réponse à la COVID-19 le week-end dernier, ce qui représente un pas de plus vers la normalité. Malgré une hausse du nombre de cas depuis janvier, après avoir atteint un sommet il y a quelques semaines, les hospitalisations et le nombre de personnes admis aux soins intensifs sont maintenant à la baisse et demeurent stables.

«Ça va mieux au niveau de l’intensité des cas. Le nombre d’hospitalisations reste semblable, mais les gens, de façon générale, sont moins malades. Beaucoup des patients à l’hôpital sont admis pour des raisons autres que la COVID, c’est-à-dire, ce n’est pas la raison pour laquelle ils ont été hospitalisés en premier lieu. En réalité, le nombre de cas hospitalisés à cause de la COVID diminue beaucoup plus par rapport à ce qui paraît dans les chiffres», a expliqué la Dre France Desrosiers à l’occasion d’une rencontre éditoriale avec l’Acadie Nouvelle.

Même si l’épuisement a été ressenti au sein de la population en général, selon la Dre Desrosiers, l’imposition de nouvelles mesures au début de 2022 a permis au système de santé de mieux encaisser le coup et d’éviter le pire.

«La collaboration de la communauté a permis d’aplatir la courbe de façon importante. Les chiffres le démontrent. La population a protégé le système de santé. Il y a des endroits ailleurs au pays où les gens ont moins respecté les mesures et ils n’ont pas eu les mêmes résultats.»

Par contre, si le passé est garant de l’avenir, la levée de restrictions se traduira par une nouvelle hausse du nombre de cas.

«Ça fait deux ans qu’on le vit. Chaque fois qu’on lève des restrictions, environ deux semaines plus tard, on voit des répercussions, donc on demeure aux aguets. Ce qu’on souhaite, c’est que ça se fasse (la levée des mesures) de façon progressive pour qu’on ait la possibilité de mesurer les conséquences et de ralentir un peu si on en a besoin. Ça dépend toujours du comportement du virus.»

«On discute régulièrement avec le ministère de la Santé pour l’informer de ce qui se passe. À l’intérieur du réseau, on demeure en phase rouge. On se doit de rester prudent, mais dès qu’on voit que les conséquences sont moins significatives, on peut se permettre d’alléger des mesures avec prudence aussi.»

La réduction des restrictions sanitaires est dans l’air du temps. Avec des taux de vaccination élevés partout au pays, plusieurs provinces du pays passent ou passeront bientôt à la prochaine étape. Le Danemark a récemment éliminé la quasi-totalité des mesures reliées à la COVID-19 et le Royaume-Uni s’apprête à le faire.

«Je sens que les communautés ont besoin de passer à autre chose. On voit le besoin partout. Même à l’interne, on remarque un épuisement mental. Les gens ont besoin d’apprendre à vivre avec la COVID. Les mesures vont toujours dépendre du comportement des variants, mais on voit qu’Omicron est moins agressif, ce qui nous laisse croire que ce sera le cas avec de futurs variants potentiels.»

Au sein du Réseau de santé Vitalité, on reconnaît l’impact de la pandémie sur la santé mentale et physique des travailleurs en santé. Au début janvier, soit lorsque la province a annoncé des mesures supplémentaires pour limiter les éclosions, 124 employés du réseau étaient en arrêt de travail à cause du virus.

«C’est extrêmement lourd de travailler dans une unité COVID. Même si le patient est admis pour une raison autre que le virus, pour le travailleur de la santé, ça demande 30% de plus en ressources et en énergie pour s’occuper du même patient.»