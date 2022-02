Fermeture de tribunaux: «contraire à la loi», selon les maires de la Péninsule

Le Forum des maires de la Péninsule acadienne passe à l’action avec l’espoir de rétablir l’intégralité des services judiciaires dans la région. Les avocats de l’organisme ont récemment fait savoir qu’ils entendaient déposer une requête en révision auprès du ministère de la Justice du Nouveau-Brunswick.

L’Acadie Nouvelle a reçu une copie de la lettre envoyée au ministre Hugh J. Flemming, procureur général et ministre de la Justice par l’avocat du Forum des maires de la Péninsule acadienne, Jean-Marc Gauvin, en réaction à une décision annoncée à la fin novembre. La demande a été faite en vertu de la Loi sur les procédures de la Couronne et la révision sera déposée à la Cour du Banc de la Reine de Bathurst.

Depuis le 1er janvier 2022, le palais de justice de Caraquet est fermé et les services dans celui de Tracadie ont été réduits. À Tracadie, la cour a été transformée en tribunal satellite avec des comparutions qui ont lieu seulement une fois par semaine. Tous les dossiers de la Péninsule acadienne ont été transférés à Bathurst.

La décision a immédiatement été décriée par les élus de la région, mais sans succès.

Dans la lettre, on reproche, entre autres, au gouvernement Higgs d’avoir pris une décision contraire aux lois reconnaissant les droits linguistiques au Nouveau-Brunswick et au Canada. On souligne aussi qu’elle va à l’encontre des principes relatifs aux questions d’accès à la justice, telles que décrites dans la Charte canadienne des droits et libertés.

On rappelle également que même si la décision finale a été annoncée par le ministre Flemming, elle a été approuvée au préalable par le juge en chef de la Cour provinciale, Marco Cloutier.

«Le ministre et/ou le Juge en chef de la Cour provinciale ont pris une décision déraisonnable, sans considérer adéquatement les données et les faits ayant mené à sa décision», peut-on lire.

D’après le gouvernement provincial, la décision de réduire les services dans la Péninsule acadienne a été prise en raison d’une diminution du volume des causes entendues dans la région depuis 2012. D’après les données de la province, 1260 dossiers ont été traités à Caraquet et 1061 à Tracadie en 2012. En 2020, ce nombre a chuté à 711 à Caraquet et à 478 à Tracadie. Autrement dit, 1189 cas ont été traités dans la Péninsule en 2020, soit plus qu’à Bathurst (957 cas).

Les palais de justice de Tracadie et de Caraquet sont les seuls dans la province qui servaient exclusivement aux comparutions devant la Cour provinciale, et les deux tribunaux fonctionnaient à temps partiel depuis l’été 2020.

En décembre, le ministre Hugh J. Flemming a indiqué qu’il n’avait aucunement l’intention de rencontrer les représentants de la Péninsule acadienne pour expliquer ce qui a motivé les fermetures.

Quant à l’ancien palais de justice de Caraquet, il sera réaménagé pour accueillir d’autres services gouvernementaux, dont les services de probation et les services aux victimes.