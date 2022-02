Fusions: le Grand Saint-Antoine sera dirigé par huit élus municipaux

IJL – Réseau Presse – Acadie Nouvelle

La nouvelle entité 30 qui regroupera Saint-Antoine et les DSL de grand Saint-Antoine, Sainte-Marie, Saint-Paul-de-Kent et une partie de McKees Mills est prête à présenter son mode de représentation du nouveau conseil auprès du gouvernement provincial.

Le comité de transition de l’entité 30 a tenu une réunion publique pour l’ensemble du nouveau territoire lundi soir, à laquelle ont assisté une centaine de citoyens.

Ce comité de transition formé de conseillers municipaux et du maire de Saint-Antoine, ainsi que des représentants des districts de services locaux ont eu leur première rencontre la semaine dernière. Ils ont eu peu de temps pour préparer la consultation de lundi soir.

Au début de la rencontre, le comité de transition a proposé cinq modes de représentation pour fins de discussions. Après une bonne heure de discussions, de questions et suggestions, la centaine de personnes présentes ont proposé quatre modes supplémentaires de représentation, pour un total de neuf. La majorité a voté en faveur de la dernière option proposée, qui est formée de huit personnes autour de la table: trois représentants de Saint-Antoine et du Grand Saint-Antoine, deux conseillers de Sainte-Marie-de-Kent, un de Saint-Paul-de-Kent, un de McKees Mills et le siège du maire de la nouvelle entité.

Aucun représentant du gouvernement provincial n’était présent à la rencontre. Le facilitateur de la nouvelle entité, Kenneth Losier, non plus.

L’animateur de la rencontre, Marc Babineau, semblait satisfait du déroulement de la soirée.

«La foule est probablement quatre à cinq fois celle qu’on s’attendait d’avoir, a-t-il affirmé. D’un autre côté, je ne suis pas surpris, parce que c’est réellement la première fois que les gens ont à se pencher sur la réforme, surtout pour les points qui sont maintenant en jeu.»

Selon M. Babineau, l’entité qu’il représente est l’une des seules à travers le Nouveau-Brunswick à avoir tenu ce genre de consultation publique, ce qui d’après lui est un peu surprenant.

«On est fier du travail du comité (de transition). Ça fait juste une semaine qu’il est là.»

Le mandat de ce comité de transition n’est que temporaire.

«Notre mandat a commencé la semaine passée. À toute fin pratique, on devrait aller jusqu’au mois d’août, jusqu’à temps que les élections soient déclenchées. C’est pour assurer une transition entre l’ancien modèle et le nouveau. Il y a des décisions qui doivent être prises dans la communauté», a expliqué l’animateur de la soirée.

Éventuellement, il faudra choisir un nom pour l’entité 30. On ne sait pas toutefois si ce sera fait de façon publique comme ce fut le cas lundi soir.

31 questions de l’UMNB

Dans une lettre de l’Union des municipalités du Nouveau-Brunswick (UMNB) adressée au ministre des Gouvernements locaux et Réforme de la gouvernance locale, Daniel Allain, le président de l’UMNB, Alex Scholten, fait part des préoccupations de ses membres.

Il mentionne entre autres une certaine frustration de ses membres depuis la sortie du livre blanc en rapport aux délais changeants, aux informations insuffisantes et à un manque d’engagement significatif entre les gouvernements municipaux et provincial. Un peu plus loin dans la lettre dont l’Acadie Nouvelle a obtenu copie, le président de l’UMNB fait allusion à une situation qui ressemble à celle survenue à Saint-Antoine lundi soir.

«Nos membres nous ont fait part de leur frustration par rapport aux calendriers présentés dans leurs comités consultatifs par leurs facilitateurs. Par exemple, certaines collectivités ont disposé de moins d’une semaine pour prendre des décisions importantes concernant le fonctionnement de leurs entités futures», explique la lettre.

On constate en consultant la lettre que les membres de l’UMNB ont beaucoup de questions. La missive mentionne en annexe une série de 31 questions et préoccupations de l’AMNB en rapport aux Commissions de services régionaux, les revenus, les conseils existants, les nouvelles entités et les routes.