Regroupement : Edmundston conserve son nom et ajoute le quartier Rivière-Verte

Edmundston conservera son nom, alors que le village de Rivière-Verte, qui viendra se fusionner à la ville dans la cadre de la réforme de la gouvernance locale, deviendra le cinquième quartier de la nouvelle municipalité.

Les conseils municipaux d’Edmundston et de Rivière-Verte ont jeté les premières bases de leur projet de regroupement, le 22 février.

Le conseil municipal d’Edmundston, avec la collaboration du conseil municipal de Rivière-Verte, a adopté une résolution pour définir le nom de la nouvelle entité municipale.

Selon le maire d’Edmundston, Éric Marquis, plusieurs rencontres entre les deux conseils municipaux ont eu lieu depuis l’annonce du regroupement de la communauté de Rivière-Verte avec celle d’Edmundston.

«Quand ç’a été officialisé par le ministre, on s’est assis avec le conseil municipal de Rivière-Verte pour discuter de cela. On a aussi fait du travail avec notre facilitateur. Tout ce monde-là a été mis ensemble pour en arriver à cette résolution.»

Cette procédure est essentiellement la suite logique de ce qui s’est produit lors de la première fusion d’Edmundston en 1998, alors que les villages de Verret, Saint-Basile et Saint-Jacques avaient été regroupés avec la ville d’Edmundston.

Tout comme ce qui s’est produit à l’époque, Rivière-Verte conservera son identité à l’instar des autres secteurs de la municipalité.

«Pour des fins d’adresses civiques, les gens vont garder le nom de Rivière-Verte. C’est le même principe qu’en 1998. Les communautés ont gardé leurs dénominations d’anciens villages du temps», a expliqué Éric Marquis.

«C’est une façon de faire plus réaliste qui permet aux communautés de garder leur identité. On sait que quand on parle de fusion, la question d’identité est un point majeur. On l’a fait dans le temps pour Saint-Jacques, Saint-Basile et Verret et on a fait la même chose pour Rivière-Verte.»

Pour la maire de Rivière-Verte, Lisa Parent, il est important pour les gens de la communauté de conserver tout de même le nom du village.

«C’est l’une des premières choses dont on a parlé. C’est sûr qu’il va y avoir des changements dans certains noms de rues, mais ça ne sera pas des changements majeurs.»

Outre le choix du nom de la nouvelle entité de gouvernance locale, un nouveau quartier sera créé avec le territoire du Village de Rivière-Verte dans lequel deux conseillers seront élus lors des élections complémentaires de novembre 2022. Ce seront d’ailleurs les seules élections à avoir lieu du côté d’Edmundston.

La maire de Rivière-Verte dit avoir défendu ardemment ce point lors des discussions entre les conseils municipaux et les représentants du ministère des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale.

«Je voulais m’assurer qu’il y ait deux conseillers qui représentent Rivière-Verte. Lors de la première rencontre avec le facilitateur on a parlé de seulement un conseiller. Pour moi, ça ne marchait pas. On est une petite place, mais on veut être entendu.»

Cette dernière s’est toutefois dite rassurée par les discussions qui ont suivi et la collaboration de son homologue d’Edmundston.

L’ensemble du personnel du Village de Rivière-Verte, qui est composé de trois employés, se joindra à l’appareil municipal d’Edmundston dès le 1er janvier 2023.

«L’une des premières choses que la Province a mentionnées, c’est qu’il n’y aurait pas de pertes d’emplois liés à la fusion», a expliqué Éric Marquis.

La Ville d’Edmundston hérite aussi du service des incendies qui est composé d’une vingtaine de pompiers volontaires.

«Cette partie-là est importante pour nous. Les pompiers qui font partie de ce service, on va essayer de les intégrer. On ne sait pas tout de la procédure qui va être faite, mais ça va venir. Ça fait partie du travail de transition que l’on va faire au cours des prochains mois.»

M. Marquis reconnaît qu’il ne s’agit que du début de ce processus de transition. Plusieurs autres dossiers seront abordés au cours de la prochaine année.

Rappelons que dans la première version du livre blanc du ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale, Daniel Allain, Edmundston ne devait ajouter que des parties des DSL de Saint-Joseph-de-Madawaska et de Saint-Jacques à son territoire. Rivière-Verte devait, quant à elle, se joindre aux municipalités de Sainte-Anne-de-Madawaska et de Saint-Léonard, ainsi que les DSL de Sainte-Anne, Notre-Dame-de-Lourdes, Saint-Léonard et Rivière-Verte.

Cependant, à la demande du conseil municipal de Rivière-Verte, le ministre a accepté de modifier son plan afin de regrouper le village avec Edmundston.

Par ailleurs, pour ce qui est des deux parties de DSL qui feront partie du regroupement, le gouvernement provincial sera responsable d’encadrer chaque étape puisque ces deux régions n’ont pas de représentants élus.

Le maire Marquis a toutefois indiqué que ces derniers devraient faire partie du quartier Saint-Jacques.