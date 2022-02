Se sentant délaissé par l’entité 16, le DSL de Chiasson-Savoy intègre l’entité 15

Le jeu de chaises musicales municipales se poursuit dans la Péninsule acadienne. Le DSL de Chiasson-Savoy fait maintenant partie d’une entité regroupant l’ensemble des communautés de l’île Lamèque, confirme le ministère des Gouvernements locaux du Nouveau-Brunswick.

Jusqu’à tout récemment, la communauté de 462 habitants devait faire partie de l’entité 16, qui comprend notamment les municipalités de Shippagan, Le Goulet ainsi que les DSL environnants de Haut-Shippagan, de Baie-du-Petit-Pokemouche, d’Inkerman Centre et de Pointe-Sauvage.

Le comité consultatif du DSL de Chiasson-Savoy, se sentant délaissé des démarches entreprises par les autres membres de l’entité 16, a donc demandé au ministre des Gouvernements locaux, Daniel Allain, de considérer la possibilité d’intégrer l’entité 15, qui regroupe les communautés de l’île Lamèque, explique Steven Cormier, président du comité consultatif.

«Le 11 février 2022, nous avons tenu une réunion du comité du DSL de Chiasson-Savoy. Nous avons pesé le pour et le contre. La majorité a voté en faveur de rejoindre l’entité 15 et de préserver l’intégrité de l’île Lamèque», dit M. Cormier.

Le ministre Allain a tranché quelques jours plus tard.

L’effet d’un «uppercut»

Les communautés membres de l’entité regroupant les municipalités de Shippagan, Le Goulet et les DSL environnants digèrent mal cette décision.

«L’entité 16 vient de recevoir un uppercut, mais si nos genoux ont plié, nous ne sommes pas au tapis et c’est la raison pour laquelle toute l’entité 16 réagit par le biais de cette présente lettre. Nous tenons à vous mentionner que la décision du DSL de Chiasson-Savoy a été prise unilatéralement sans aucune consultation et sans égard de considération pour les citoyennes et citoyens de cette communauté. Par ce geste, vous venez de briser l’identité régionale, qui est l’un des piliers de cette réforme de la gouvernance locale», peut-on lire dans une lettre signée par les maires et présidents des DSL de l’entité 16.

On reproche aussi au ministère Allain d’avoir pris une décision sans avoir informé au préalable les résidents de Chiasson-Savoy.

«Ces résidents font principalement affaire dans l’entité 16, ils pêchent aux quais de Shippagan et de Le Goulet, les enfants vont aux écoles à Shippagan. Bref, la communauté de Chiasson-Savoy fait partie intégrante du développement global de l’entité 16.»

«Nous trouvons inapproprié cette approche qui ne prend pas en considération la communauté d’intérêts et à ce stade crucial des discussions, la décision vient chambouler notre état d’esprit où nous devrions voir à rassembler notre communauté et non la diviser.»