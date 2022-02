Sécurité informatique: l’avenir de CyberNB soulève des craintes

L’organisme sans but lucratif CyberNB semble être en difficulté financière et pourrait disparaître sans aide de la province, selon des sources internes. Le gouvernement de Blaine Higgs refuse de commenter tandis qu’il prépare son budget 2022-2023.

Depuis mai 2021, il y a eu beaucoup de changements au sein du conseil d’administration et de l’équipe d’employés de CyberNB, respectivement composés de 10 et 12 personnes, selon les mises à jour du site internet de l’organisme: neuf départs et neuf remplacements.

L’ancien directeur, Tyson Johnson, est l’un de ceux qui ont quitté leur poste (il faisait partie de l’équipe et du conseil d’administration). Il est chef de la sécurité de l’information chez UNI Coopération financière depuis décembre. Il a cependant refusé une entrevue avec l’Acadie Nouvelle.

«Je ne commenterai pas autrement que pour dire que les rumeurs sont probablement fausses, a-t-il écrit dans un courriel à propos des éventuelles difficultés financières de CyberNB. J’ai démissionné alors que l’organisme atteignait un point d’inflexion grâce à un super élan.»

Opportunité Nouveau-Brunswick (ONB) a aussi refusé de commenter la situation de l’association. L’agence gouvernementale l’a pourtant fondée en 2016, sous un gouvernement libéral, avant de la rendre autonome en 2019, sous le gouvernement de Blaine Higgs.

Arrêt des subventions

«Le gouvernement provincial a fourni un financement transitoire de plus de 1,3 million $ au cours des deux dernières années dans le but d’aider CyberNB à devenir autosuffisant», indique la relationniste d’ONB, Abigail McCarthy.

Elle précise aussi que les subventions de son agence ne dépassent pas un montant approuvé et qu’elles peuvent diminuer si des objectifs sont manqués ou que des conditions ne sont pas remplies.

Deux sources internes à CyberNB, qui ont préféré garder l’anonymat, regrettent l’annulation d’une partie des paiements d’ONB. Elles croient que leur organisme disparaîtra dès la fin de la semaine, car il est resté dépendant des subventions.

Opacité des responsables

«Je ne suis pas en mesure de commenter le futur de l’organisme, a déclaré au téléphone le directeur de CyberNB, Jeremy Depow. J’ai cependant confiance dans l’épicentre en sécurité informatique établi par Cyber NB afin de soutenir les succès de la province.»

Le président par intérim de l’organisme et vice-président à la recherche de l’Université du Nouveau-Brunswick (UNB), David MaGee, a également refusé d’accorder une entrevue à l’Acadie Nouvelle.

Ce n’est pas la première fois que la situation de CyberNB est obscure. ONB a licencié le précédent directeur de CyberNB, Allen Dillon, ainsi que trois autres responsables de l’organisme en 2018 sans explications, d’après CBC.

Nouvelle inattendue

Initialement, le gouvernement du N.-B. a créé CyberNB pour assumer le rôle ambitieux de chef de file en sécurité informatique.

En juillet, l’ancien directeur de l’organisme a jugé l’objectif atteint. M. Johnson a précisé que son association a participé à la création de plus de 500 postes au Nouveau-Brunswick en attirant des entreprises avec ONB.

CyberNB a aussi mis en lien une quarantaine d’entreprises, d’universités et de collèges, dont une vingtaine se trouvent dans la province.

En décembre, M. Johnson a également célébré le déménagement de son équipe dans des bureaux de 12 000 pieds carrés, à l’intérieur d’un complexe flambant neuf à Fredericton, le Cyber Centre. Ce bâtiment de 142 000 pieds carrés et de 37 millions $ est destiné aux employés d’entreprises du secteur numérique.

M. Johnson a décrit cette infrastructure sécurisée, propriété de l’agence de développement économique Ignite Fredericton, comme un élément clé pour le pôle de compétitivité que tente de créer CyberNB, selon le média en ligne Huddle.

Une source interne à CyberNB craint toutefois que la disparition potentielle de l’association effraie les investisseurs. Ceux-ci pourraient y voir le signe d’un manque de constance de la part du gouvernement provincial, selon elle.