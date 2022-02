Star Académie: l’Oliviermanie s’est emparée de Kedgwick 

Seul Acadien à s’être taillé une place à Star Académie, Olivier Bergeron fait la fierté de son village, Kedgwick. La population est derrière le jeune homme qui vient d’être mis en danger pour la toute première fois.

La petite communauté restigouchoise est littéralement placardée d’affiches et d’autocollants à l’effigie de son jeune prodige qui crève l’écran.

«Dire qu’on est fier de lui est un bien faible mot», souligne le maire de l’endroit, Éric Gagnon qui ne ménage pas ses efforts pour que brille la nouvelle étoile de sa municipalité. Ce qu’il aimerait, c’est voir le visage d’Olivier non seulement partout dans sa communauté, mais partout dans la province.

« Le défi est lancé », mentionne-t-il à l’attention de tous ses confrères maires du Nouveau-Brunswick.

Question visibilité, il peut compter sur Rina Migou Couturier. Elle est une femme bien occupée depuis l’entrée d’Olivier à l’Académie. Grande tante du jeune artiste, c’est elle qui fournit jusqu’ici la région en affiches.

«J’ai commencé par en faire une pour moi et pour la famille, puis les gens ont commencé à m’approcher. Depuis, ça n’arrête plus, on peine à fournir à la demande», raconte-t-elle.

Elle n’est pas surprise de cet engouement. Kedgwick est une petite communauté tissée serrée. Selon ses estimations, elle aurait liquidé tout près de 600 pancartes et autocollants.

Difficile de la contredire. Le visage de l’Académicien est présent devant presque chaque maison et commerce du village. Des pancartes ont été livrées ailleurs dans le Restigouche, au Madawaska, à Moncton… Olivier semble avoir séduit toute la province.

«L’appui de la population est extraordinaire, les gens ont sauté dans l’aventure. Pour nous, ces pancartes, c’est notre façon de lui dire à quel point on est fier de lui et qu’on souhaite qu’il ait un beau parcours», lance-t-elle.

«Go Oli!»

À quelques pas de là, au Marché Bonichoix J.M. & C. Dugas, la direction du commerce appuie aussi le jeune homme à sa façon. Deux panneaux ont été installés afin de permettre aux gens de laisser un message d’encouragement à Olivier.

«Bonne chance Oli», «Tu m’épates», «Que ton rêve se réalise», «Lâche pas, on est avec toi»… Les bons mots ne manquent pas, au point où un troisième panneau risque fort d’être nécessaire.

«Et quand ce sera terminé, on va les lui remettre. Ça va faire un beau souvenir», explique Roch Dugas, notant que des gens viennent même dans son commerce expressément pour signer les panneaux.

Ce clin d’œil à Olivier est d’autant plus symbolique que le jeune homme a déjà travaillé dans les allées du commerce.

«Pour nous, c’est tout naturel de l’encourager. On savait tous qu’il chantait et que la musique était sa passion. Ironiquement, je ne l’ai jamais vu en prestation ici, à Kedgwick. De voir ce qu’il fait à Star Académie, malgré son peu d’expérience de la scène, c’est juste incroyable. Et ce talent était juste à côté de nous», souligne M. Dugas.

Impressionné par l’appui populaire envers Olivier, il estime que l’aventure du jeune homme apporte une bouffée de fraîcheur dans la communauté, voire la province.

«Avec tout ce qui s’est passé dernièrement avec la pandémie et ce qui se passe actuellement un peu partout sur la planète, une histoire comme la sienne fait du bien sur le moral de tout le monde. Pendant un bref instant, il nous fait oublier», dit-il.

Reviens… mais pas tout de suite

Avant son départ pour sa grande aventure, Olivier avait un tout autre travail que celui de chanteur, soit journalier pour le compte de la scierie J.D. Irving.

«C’est un bon petit gars, un bon travaillant. Depuis sa sélection à Star Académie, les employés de l’usine n’en ont que pour ça. On suit la quotidienne et c’est le sujet de discussion le lendemain au break. C’est vraiment une grande source de fierté pour la gang», explique Mario Guitard, président du syndicat de l’usine.

Selon lui, tous les employés du moulin savaient que la musique est sa véritable passion.

«Il travaille à l’usine parce que, comme tout le monde, il doit bien gagner sa vie. Mais là, il a une chance de se faire valoir, de percer et de faire ce qu’il aime vraiment. C’est certain que tous les gars ici sont derrière lui et souhaitent que son rêve se réalise», souligne M. Guitard.

Qu’à cela ne tienne, celui-ci ajoute que le jeune homme aura toujours sa place au moulin à son retour s’il le souhaite.

«Mais on n’est pas pressé. Il peut passer encore quelques semaines à Star Académie. On est ben correct avec ça», lance-t-il à la blague.

Grande fierté

Parmi les plus grandes admiratrices d’Olivier, on compte Diane Desrosiers et Anik April, deux employées de l’école alternative Le Vitrail où le jeune homme a complété ses études secondaires. Selon les deux femmes, le jeune artiste est une grande source d’inspiration pour l’ensemble des jeunes de Kedgwick.

Elles se souviennent de lui comme un petit taquin, pour ne pas dire un petit clown.

«Et plus ça va à l’Académie, plus on voit sa véritable personnalité. Il était plus réservé au départ, presque gêné, mais là il prend sa place. On retrouve l’Olivier qu’on a connu», souligne Anik.

Diane se souvient pour sa part que le jeune homme, à son arrivée au Vitrail, était hésitant à chanter en public, qu’il avait mis ses aspirations musicales de côté.

«Mais la musique fait partie de lui, c’est un artiste. Ç’aurait été tellement dommage qu’il abandonne. On lui a dit: vas-y, vis ta passion. Et aujourd’hui, c’est tout simplement incroyable de le voir à Star Académie», raconte-t-elle.

Les deux femmes sont par ailleurs catégoriques: Olivier doit demeurer à l’Académie.

«Sa progression est phénoménale. Il est comme une éponge là-bas, il prend tout ce que les professeurs lui donnent. Il est dans son élément et doit absolument poursuivre l’aventure», indique Diane.

Le variété où se jouera le sort de l’Acadien aura lieu ce dimanche sur les ondes de TVA.