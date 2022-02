Un jardin communautaire verra le jour à Grand-Sault

L’organisme Green Light NB Enviro Club Feu Vert, concrétisera, l’été prochain, son projet de jardins communautaires à Grand-Sault.

Selon la présidente de l’organisme, Nicole McLaughlin, ce projet est le fruit de plusieurs mois de travail. Elle raconte que l’idée a été proposée par une nouvelle membre fraîchement arrivée dans le coin.

«On a ensuite sondé le terrain pour voir s’il y avait d’autres personnes intéressées à faire un jardin communautaire à Grand-Sault. On a invité les gens, en juin 2020, à une réunion et on a vu qu’il y avait de l’intérêt pour ce projet-là.»

Par la suite, une demande de subvention auprès du Fonds en fiducie en environnement du gouvernement du Nouveau-Brunswick a été soumise en novembre 2020. Le projet a finalement été retenu et a pu obtenir la somme de 15 000$.

Le groupe a aussi reçu un soutien de plusieurs organisations de la communauté dont Grand Falls Milling qui a conclu une entente de 10 ans avec Green Light NB Enviro Club Feu Vert pour l’utilisation du terrain situé sur la rue Sheriff-Ouest.

«On a commencé à fabriquer des bacs de jardinage cet été. On espérait pouvoir commencer le jardin à l’été 2021, mais les choses ont été retardées, car on n’a pas pu avoir tout notre bois à temps et différentes choses», a raconté Mme McLaughlin.

L’organisatrice explique que le groupe, qui n’existe que depuis 2019, s’est donné comme mission de réaliser le plus de choses concrètes possible. Les jardins communautaires font partie de cette liste d’initiatives.

D’après elle, un projet comme celui-ci devrait susciter de l’intérêt, surtout dans le contexte où le prix des aliments ne cesse d’augmenter.

Pour l’instant, 26 parcelles de terre, de tailles différentes, sont disponibles. L’organisme a invité les gens, mais aussi des groupes comme des garderies ou des écoles, à venir cultiver leurs aliments dans le jardin.

«Les gens peuvent s’inscrire par l’entremise de la bibliothèque publique de Grand-Sault. Ils vont s’occuper des frais d’inscription et vont aussi organiser des activités pendant la saison estivale», a ajouté Mme McLaughlin.

Une fois les participants inscrits, ils seront invités à divers événements, avant et pendant la saison. Ils serviront, entre autres, à familiariser les débutants à la culture d’un jardin du genre.

«Il va falloir qu’ils achètent leurs propres graines, mais on a la terre, le compost et on va leur partager des trucs pour les aider. On veut aussi leur montrer comment cultiver leur jardin de façon biologique et écologique. On souhaite aussi, à la fin de la saison, avoir une séance au sujet de la conservation des aliments», a expliqué Nicole McLaughlin.

«On veut que ce soit un projet rassembleur. On ne veut pas que les gens aillent là seulement pour jardiner, mais aussi pour partager. C’est une façon pour les gens de se connaître et de se faire de nouveaux amis.»

Mme McLaughlin souhaite que le projet touche autant les enfants que les adultes. Elle a aussi exprimé le souhait que certains aliments en surplus puissent être envoyés à la Banque alimentaire régionale de Grand-Sault.

«On espère que les gens qui vivent avec de l’insécurité alimentaire profitent de ce beau projet-là.»

Selon Mme McLaughlin, l’initiative engendre déjà beaucoup d’intérêt dans la communauté. Plusieurs places ont déjà été réservées.

«On va voir comment ça va aller cette année, mais on a de la place pour au moins une quarantaine de parcelles. Si on voit que ça intéresse beaucoup les gens et qu’il y a plus d’intérêt que d’espaces, on va continuer à en construire d’autres.»

De plus, le 26 février, Green Light NB Enviro Club Feu Vert accueillera le consultant en développement durable Carl Duivenvoorden. Cette activité aura lieu au Rodeway Inn de Grand-Sault.

«Il va nous parler de comment il a réduit son empreinte écologique, surtout avec l’utilisation d’une voiture électrique et de panneaux solaires.», explique Mme McLaughlin.