Un petit camp pour passer du temps de qualité en toute quiétude

Le besoin d’évasion – près de chez soi – pour prendre congé de la pandémie? Le besoin de fuir le stress quotidien ou de renouer avec le grand air? Quelle que soit la raison, les camps dans le bois sont de plus en plus populaires. Et ceux qui en possèdent un ne peuvent plus s’en passer.

Maurice Allain demeure à la baie de Bouctouche. Son petit camp, à lui et ses frères, se trouve dans la forêt de Coles Island située dans le sud de la province.

«C’est mon père qui a bâti ça en 1990 je pense», explique-t-il. Son père aimait chasser. Été comme hiver, c’est un camp ouvert à l’année.

«C’est une place de chasse. Il y a un temps où il y avait beaucoup de chevreuils, affirme l’Acadien du comté de Kent. Mon père chassait un petit brin et quand il a pris sa retraite, il a bâti ça.»

Sa mère et son père y allaient souvent pour des semaines de temps. «Ils y vont encore, mon père a 94 ans et ma mère 91 ans. Ils ont bâti ça ensemble. Quand on y va, maintenant c’est nous autres qui les amènent», raconte-t-il.

C’est là que Maurice Allain et ses deux frères vont chasser. Le camp leur appartient maintenant. «Mon père nous l’a donné, à moi et mes deux frères», dit-il. Ils y vont toutes les fins de semaine l’hiver, mais aussi durant toute la pandémie. Lui et l’un de ses frères partent le vendredi après le travail pour se rendre à leur refuge dans le bois.

«On y va tous les jours de l’An, ça fait des années. On y va en famille», précise Maurice Allain.

«Nous autres c’est pour relaxer. On aime la chasse et on aime la nature, explique le chasseur de chevreuils et d’orignaux. Il a été chanceux cette année, puisqu’il a réussi à capter les deux. «On est dans le bois, on fait de la raquette. On amène nos quatre roues. Même l’automne, mes neveux et mes nièces ont des roulottes alors ils les amènent là», raconte l’homme de Bouctouche Baie.

Le camp est muni de toutes les commodités. «On l’a tout arrangé. On a l’eau chaude, trois chambres, la douche. On a tout fait ça avec du bois. Même notre douche est en bois», raconte Maurice Allain.

Lorsqu’on lui demande ce qu’il retrouve au camp qu’il ne trouve pas ailleurs, Maurice Allain répond d’emblée que c’est la tranquillité. «C’est tranquille. Tu n’entends pas de voiture, pas de sirène.»

Le camp des Allain, vue de l’intérieur. – Gracieuseté

La paix et la solitude

Pour sa part, Mike Gaudet a acheté son camp en 2009. «C’est un camp qui a été construit par un monsieur reconnu pour son beau travail, raconte le résident de Dieppe. Le camp, lorsque je l’ai acheté, il avait 17 ans. On est à un kilomètre du chemin principal, la route 112. On est comme une trentaine de camps là-dedans. Quand tu montes le chemin principal, il y a une barrière. Tous ceux qui possèdent un camp ont la clé», explique-t-il. Son camp se trouve dans le comté de Queens situé entre Fredericton et Saint-Jean. «C’est une heure de route de chez nous», précise-t-il.

«Je travaille toute la semaine, alors pour relâcher la pression, je m’en vais dans mon petit camp. Il fait beau ici. J’ai seulement un voisin en face, alors je ne suis dérangé par personne», explique le camionneur.

«J’ai un quatre roues, alors on va faire des promenades dans les sentiers. Il y a des beaux lacs que tu peux visiter», ajoute Mike Gaudet. Grâce à ses caméras, il peut apercevoir les différents animaux sauvages qui se déplacent sur son terrain de cinq acres.

«J’en ai qui prennent des photos et d’autres des vidéos. C’est pas mal comique. J’ai des ours, des orignaux, des ratons-laveurs. On a pas mal tout autour d’ici.»

Le secteur de chasse de M. Gaudet se trouve dans les environs de son camp. Avant d’en faire l’acquisition, il faisait une heure de route pour aller à la chasse et une autre heure pour le retour. C’était plutôt long et fatiguant.

«Les deux premières années que j’ai eu le camp, quand il y avait une petite neige, ça ressemblait à un parc à vaches. Il y avait tellement de pistes de chevreuils sur mon terrain! J’étais content de ça. Là, on a eu deux gros hivers, très sévères. Ç’a tué beaucoup de chevreuils dans la région. Il y en a encore, mais pas beaucoup.»

«Ma femme et moi, on adore ça», affirme celui qui prendra sa retraite dans quelques mois. «Le printemps, tard dans l’été et l’automne, il fait si beau. J’ai un beau foyer dehors. On s’assit devant le feu jusqu’à une heure et demie, deux heures du matin. Il y a beaucoup de hiboux. Le soir, tu n’entends rien. Les seuls bruits, ce sont ceux des animaux.»

La paix et la solitude en forêt font le bonheur de Mike Gaudet.

«Ça change le mal de place. Dans la vie, au quotidien, nous sommes toujours très occupés. Quand je vais au camp, c’est beaucoup plus relaxe.»