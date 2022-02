COVID-19: Toutes les restrictions, y compris le masque, seront levées le 14 mars

Le Nouveau-Brunswick éliminera toutes les mesures de restrictions sanitaires mises en place pour affronter la pandémie de la COVID-19, y compris le port du masque, à compter du 14 mars. La preuve vaccinale ne sera plus exigée dès lundi dans les endroits publics.

Les limites sur la capacité dans les restaurants, cinémas et salles de spectacle seront levées, et les exigences concernant la distanciation physique prendront fin.

«Certains seront plus à l’aise avec ces changements que d’autres. Ils voudront garder leur masque», a reconnu le premier ministre Blaine Higgs.

«La pandémie n’est pas terminée, mais nous sommes en mesure d’éliminer les restrictions parce que la majorité de la population a suivi les consignes et s’est fait vacciner. Vous êtes la raison pourquoi nous sommes capable de passer à cette prochaine étape. Ce sont les sacrifices faits par la majorité qui nous ont permis d’en arriver là.»

«Les réseaux de santé sont capables de gérer la situation et se préparent à un retour à la normale», a indiqué le premier ministre.

En revanche, l’exigence de la vaccination pour les employés de l’état sera maintenue, du moins pour l’instant.

Le gouvernement abandonne donc son plan d’hiver, qui avait été mis en place pour ralentir la progression du nombre de cas de COVID-19 et le nombre d’hospitalisations.

«Il est probable que le nombre de cas augmentera au fur et à mesure que les gens se déplacent et interagissent davantage. Mais après deux ans, nous avons acquis les compétences et les connaissances pour affronter le virus. Le taux élevé de vaccination, surtout chez les citoyens plus âgés, dans la population nous a permis d’éviter les pires effets de cette vague Omicron», a indiqué l’hygiéniste en chef de la province, Dre Jennifer Russell.

«Nous nous concentrerons désormais sur la protection de nos citoyens les plus vulnérables, a-t-elle ajouté. La santé publique continue de recommander l’isolement pour les personnes vulnérables vivant dans un milieu à risques élevé comme les établissements de soins de longue durée, les centres correctionnels et les refuges. Nous recommandons aussi le port du masque pour les résidents et les membres du personnel et les visiteurs dans ces endroits.»

Il y a actuellement 77 personnes aux prises avec la COVID-19 dans les hôpitaux, cinq sont aux soins intensifs et deux sont sous respirateurs artificiels. Le nombre de cas actifs est stable.

Ce n’est pas la première fois que le Nouveau-Brunswick prend congé des mesures de restrictions sanitaires depuis le début de la pandémie en mars 2020. Il l’avait fait l’été dernier, avant de se réviser en septembre lorsque le nombre de cas a explosé.

«Nous ne sommes pas du tout dans la même situation», a expliqué la Dre Russell. «Le variant Omicron n’est pas aussi agressif et engendre moins d’hospitalisations.»

Les écoles

L’annonce touche également les écoles, où au moins 4000 élèves ont contracté le virus dans la dernière semaine. «Nous étions conscients qu’il y allait y avoir beaucoup plus de cas lors de cette vague, mais surtout chez les personnes âgées, les plus vulnérables et les non-vaccinés. Nos décisions se prennent en fonction du nombre d’hospitalisations anticipées», a indiqué Dre Russell.

«Ceux qui voudront aller avec le masque à l’école pourront le faire. Mais même si le nombre de cas dans les écoles a augmenté dernièrement, ce n’est pas le cas des hospitalisations», a précisé le premier ministre.