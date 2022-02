Efficacité énergétique résidentielle: le N.-B. est à la traîne

Le vérificateur général du Nouveau-Brunswick, Paul Martin, a constaté dans son rapport le retard de la province par rapport au reste du Canada concernant ses programmes résidentiels d’efficacité énergétique. La faute à un manque d’attention et de financements, selon lui.

«Nous étions curieux de voir comment le Nouveau-Brunswick se comparait aux autres provinces de l’Atlantique et nous avons constaté qu’il dépense par habitant beaucoup moins pour des programmes d’efficacité énergétique que l’Île-du-Prince-Édouard et la Nouvelle-Écosse», a déclaré M. Martin.

Il a noté que les programmes d’efficacité énergétique au Nouveau-Brunswick coûtent en moyenne 18 millions $ par année. Il en déduit que la province se classe au cinquième rang sur dix au Canada en ce qui concerne ce type de dépenses par habitant en 2021.

Le rendement des programmes d’efficacité énergétique du Nouveau-Brunswick fait aussi piètre figure au Canada, selon le vérificateur général (VG). Il s’est classé en 6e position sur dix en 2021, derrière celui des programmes de la N.-É. et de l’Î.-P.-É.

Électricité polluante

Or, la production d’électricité est l’un des secteurs émettant le plus de gaz à effet de serre (GES) au Nouveau-Brunswick. Le secteur résidentiel est par ailleurs le plus grand consommateur d’électricité dans la province.

«Cela démontre l’importance et l’urgence des programmes d’efficacité énergétique dans le secteur résidentiel pour réduire les émissions de GES», selon le VG.

Énergie NB accorde déjà la plus grosse part du budget de son programme d’efficacité énergétique pour les logements. La société de la Couronne prévoit lui consacrer 70% d’une enveloppe de 124 millions $ entre 2018 et 2023. Cette somme comprend des contributions provinciales.

Cependant, le Nouveau-Brunswick les a considérablement diminuées depuis qu’Énergie NB a pris la responsabilité des programmes d’efficacité énergétique en 2015, après avoir incorporé l’organisme Efficacité NB.

C’est en grande partie la société de la Couronne qui a compensé cette baisse, grâce à ses revenus. À partir de 2018 – 2019, le gouvernement fédéral a aussi apporté une contribution par le biais de son Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone, mais jusqu’en 2024 seulement.

Baisse des aides

Ces compressions budgétaires et l’incorporation d’Efficacité NB à Énergie NB ont provoqué une baisse du nombre de bénéficiaires des programmes en efficacité énergétique pour les maisons, d’après M. Martin.

D’une part, la société de la Couronne a interrompu de 2016-2017 à 2018-2019 l’exécution des aides disponibles pour les résidents d’un logement chauffé par un combustible (mazout, gaz, propane).

Énergie NB refuse notamment de financer ce type de subventions par des revenus tirés de ses consommateurs, à cause de son interprétation de la Loi sur l’électricité. Elle demande qu’un tiers les finance. Ses responsables et ceux du gouvernement ont cependant échoué à en trouver un de façon permanente.

Résultat, 13% des participants au Programme écoénergétique pour les maisons, par exemple, avaient des sources de chauffage autres que l’électricité alors que 21% des ménages utilisent le pétrole, le gaz ou le propane pour se chauffer au Nouveau-Brunswick.

Impunité d’Énergie NB

D’autre part, le gouvernement s’est montré incapable d’assurer la surveillance des programmes d’efficacité énergétique puisqu’il n’a pas fixé d’objectifs en matière d’économie d’énergie pour Énergie NB, selon M. Martin.

«[Il] n’a jamais contesté les cibles fixées par Énergie NB en matière d’efficacité énergétique même lorsqu’elles avaient été réduites, a-t-il ajouté. À mon avis, ces lacunes en matière de surveillance et de responsabilisation nuisent à la capacité de la province de réaliser les progrès souhaités.»

M. Martin remarque aussi qu’Énergie NB a eu des objectifs officiels 60% plus élevés que ses objectifs officieux en 2019 – 2020. Il souligne que la société de la Couronne est tiraillée entre ses objectifs écologiques, ses efforts pour réduire sa dette et son devoir de maintenir des tarifs d’électricité bas et stables.

En réponse au rapport du VG, le ministère des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie (MRNDE) s’est en premier lieu engagé à trouver avec Énergie NB un modèle de financement durable pour les programmes d’efficacité énergétique tous combustibles, d’ici le 1er avril 2023.

Le MRNDE promet en second lieu d’assurer l’orientation stratégique en matière d’efficacité énergétique et de fixer des attentes relatives au rendement à court, moyen et long terme d’ici le 1er avril 2023.

Il ajoute qu’Énergie NB établira des indicateurs de rendement en matière d’efficacité énergétique à court, moyen et long terme et en rendra compte dans son rapport annuel d’ici juillet 2023.

Iniquité d’accès à l’efficacité énergétique

Le vérificateur général du Nouveau-Brunswick (VGNB), Paul Martin, constate que de nombreux propriétaires sont trop pauvres pour accéder aux programmes d’efficacité énergétique d’Énergie NB.

Les constructions et rénovations visant une faible consommation d’énergie nécessitent des investissements importants.

En moyenne, les ménages qui ont participé au Programme écoénergétique pour les maisons, par exemple, ont investi 9390$, tandis que l’incitatif moyen a été de 1290$ au cours des trois dernières années.

Par conséquent, les subventions pour l’efficacité énergétique par ménage consacrant plus de 6% de leur revenu à l’énergie étaient six fois moins élevées au Nouveau-Brunswick qu’à l’Î.-P.-É en 2019.

Cela s’explique en partie par le fait que le gouvernement provincial n’a pas ordonné à Énergie NB de mettre en place un mécanisme de financement pour les ménages à revenu moyen et faible.

Un mécanisme de financement peut permettre à un résident de rembourser une aide sur sa facture de services publics ou sur celle de ses impôts fonciers.

En mettre un en place, au Nouveau-Brunswick, pour des programmes d’efficacité énergétique, est d’autant plus important que 37% des ménages de la province consacrent plus de 6% de leur revenu à l’énergie.

En réponse à ces constats du VGNB, Énergie NB doit mener une étude d’ici le 30 juin 2023.

Changements climatiques: peu d’actions

En 2016, tous les vérificateurs généraux du Canada ont convenu d’entreprendre des travaux sur les initiatives de lutte contre les changements climatiques de leurs provinces et territoires.

Aujourd’hui, le vérificateur général du Nouveau-Brunswick, Paul Martin, se dit déçu que seulement la moitié des recommandations de son bureau aient été mises en œuvre: un projet de loi pour limiter les émissions de gaz à effet de serre (GES) et un plan d’action sur les changements climatiques, par exemple.

Le ministère de l’Environnement doit encore se fixer des objectifs précis de réduction des émissions de GES, établir une stratégie de mise en œuvre de son plan d’action et terminer l’évaluation des risques liés aux changements climatiques à l’échelle provinciale.

Énergie NB doit par ailleurs encore élaborer un plan de mise en œuvre pour s’adapter aux changements climatiques.