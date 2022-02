La Chambre de commerce Cap-Pelé/Beaubassin-Est veut établir des ponts

IJL – Réseau.Presse – Acadie Nouvelle

La Chambre de commerce Cap-Pelé/Beaubassin-Est voit d’un bon œil la création de l’entité 38, alors que les municipalités de la Communauté rurale de Beaubassin-Est et le Village de Cap-Pelé ne feront plus qu’un.

«C’est drôle à dire mais on est déjà dans l’entité 38», explique le directeur général de la Chambre de commerce Cap-Pelé/Beaubassin-Est, Anthony Azard. La voix du milieu des affaires travaillait déjà avec les deux entités.

«On englobait déjà le territoire des deux municipalités. Pour nous, on voit vraiment ça d’un bon oeil, que ce soit sur le plan du développement économique ou encore juste au niveau de l’assiette fiscale qui va grossir et qui sera presque comparable à la municipalité voisine de Shediac après fusionnement», de dire M. Azard.

En fait, la population de la nouvelle entité 38 est estimée à 8801 personnes, comparativement à l’entité 37 qui comprend Shediac, avec 9441 personnes. Les assiettes fiscales des deux entités sont estimées à 885 367 350$ pour l’entité 38, et 1 151 648 189$ pour l’entité 37.

«L’ouverture que démontrent les deux municipalités à travailler avec notre Chambre de commerce donne espoir que nos entreprises vont sortir gagnantes de la fusion des municipalités, a fait savoir la présidente de la Chambre de commerce Cap-Pelé/Beaubassin-Est, Christine Duguay. Nous seront bien informés par les autorités compétentes des développements en lien avec la fusion municipale dans les prochains mois.»

La Chambre de commerce Cap-Pelé/Beaubassin-Est, le Village de Cap-Pelé et la Communauté rurale de Beaubassin-Est ont d’ailleurs parlé d’avenir lors d’une rencontre virtuelle le 15 février dernier. Selon le directeur général de la Chambre de commerce, la fusion a occupé la majorité des discussions.

Nouveau pont

Le ministère des Transports et de l’Infrastructure a déjà fait savoir qu’il construira un nouveau pont pour remplacer le pont numéro 1 de la rivière Kouchibouguac reliant la Communauté rurale de Beaubassin-Est et le village de Cap-Pelé sur la route 133. Selon Anthony Azard, son organisme a joué un rôle clé depuis l’été dernier afin d’assurer que les impacts de la fermeture de ce lien soient les plus minimes possibles pour les commerces.

Le 20 septembre 2019, le pont a été fermé en raison des dommages causés par l’ouragan Dorian. Le ministère des Transports et de l’Infrastructure a terminé l’installation d’un pont modulaire temporaire en mars 2020 pour maintenir la circulation.

Selon le ministère des Transports et de l’Infrastructure, les travaux de remplacement du pont devraient commencer ce printemps et être achevés avant la fin de l’automne 2023. La circulation sera déviée durant les travaux. Toutefois, le pont temporaire restera ouvert jusqu’à ce que la construction du nouveau pont débute.