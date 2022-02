Le gouvernement écarte définitivement l’hypothèse d’un syndrome neurologique inconnu

Il n’y a aucune preuve de l’existence d’un syndrome neurologique de cause inconnue, assure la Santé publique du Nouveau-Brunswick. Un an après avoir éclaté au grand jour, l’affaire est classée par le gouvernement provincial qui met un terme à son enquête.

Aucun patient n’est atteint d’une maladie neurologique a conclu le comité d’experts néo-brunswickois chargé de statuer sur la question. Ce comité, formé de six neurologues, de représentants des deux réseaux de santé et d’un médecin-hygiéniste, a réexaminé les dossiers des 48 personnes désignées comme faisant partie d’une grappe entre août 2021 et février 2022.

Celui-ci a établi qu’aucun de ces patients «ne remplissait tous les critères de la définition d’un cas».

«À la lumière de ces constatations, le comité a conclu que, bien que certains des sujets présentent des symptômes inhabituels, ils ne semblent pas être atteints d’une maladie commune d’étiologie inconnue et il n’y a aucune preuve de l’existence d’une grappe de personnes atteintes d’un syndrome neurologique de cause inconnue», peut-on lire dans son rapport d’enquête.

Les neurologues ont pu établir d’autres diagnostics possibles pour 41 patients, notamment la maladie d’Alzheimer, la démence à corps de Lewy, la démence mixte, la polyneuropathie diabétique ou inflammatoire, la démence induite par la maladie de Parkinson, la démence fronto-temporale, les troubles cérébelleux liés à l’alcool, le syndrome post-commotionnel, l’encéphalopathie traumatique chronique, la schizophrénie paranoïde, le syndrome de fatigue chronique, le trouble anxieux chronique grave et le cancer.

Le comité a déterminé que la définition d’un cas retenue par le neurologue Dr Alier Marrero et le Système de surveillance de la maladie de Creutzfeldt-Jakob était «vague, trop large et potentiellement inclusive d’autres maladies ou problèmes neurologiques et médicaux».

Il souligne également que la répartition géographique des cas, concentrés dans le sud-est et la Péninsule acadienne, correspond à la zone couverte par le neurologue qui a aiguillé 46 des 48 cas et ne signifie pas une exposition à une source commune.

Au cours des dernières semaines, tous les patients ont reçu une lettre similaire leur indiquant que le cas n’est pas associé à un syndrome neurologique inconnu. Le comité a prescrit la consultation d’un spécialiste ou des examens complémentaires pour 29 d’entre eux, et a jugé qu’aucun suivi supplémentaire n’était nécessaire pour 19 individus (ce qui inclut les 10 personnes décédées).

Il ne recommande pas l’analyse d’échantillons humains, jugée «inutilement invasive étant donné qu’il n’y avait pas de conditions communes trouvées qui indiqueraient la nécessité de ce type de test.»

Une première enquête épidémiologique, réalisée à partir de questionnaires et terminée à l’automne 2021, n’a pas identifié de comportements, d’aliments ou d’expositions environnementales spécifiques pouvant être considérés comme des facteurs de risque potentiels parmi les cas interrogés.

Des leçons à tirer

Le groupe d’experts dit avoir identifié des failles dans le processus de signalement.

«L’examen n’a pas été en mesure de conclure que le principal neurologue référent avait demandé un deuxième avis avant de référer des personnes au groupe de cas suspects», note leur rapport, qui recommande que tous les cas futurs envisagés pour un nouveau syndrome ou une nouvelle maladie soient examinés par un deuxième spécialiste.

La Santé publique souligne qu’un tel processus permettrait «de résoudre le problème de la partialité potentielle du médecin» et éviter qu’une telle situation ne se reproduise.

«Cela aurait pu atténuer beaucoup de stress et d’incertitude pour les personnes incluses dans le groupe.»

Cette enquête a suscité une attention médiatique dépassant les frontières du pays depuis la publication d’une note de service en mars 2021.

«Le diagnostic des maladies neurodégénératives est une affaire compliquée qui peut parfois prendre des années à réaliser», souligne-t-on dans le rapport final.

«Malheureusement, un bon nombre des théories qui ont retenu l’attention du public étaient fondées sur des spéculations, des opinions non corroborées et, sans analyse approfondie des informations épidémiologiques et cliniques. Il en résulte un stress et une anxiété indus pour les patients et leurs familles confrontés à cette maladie, ainsi qu’une menace perçue pour la santé de la population générale.»

Rappelons que la médecin-hygiéniste en chef, Dre Jennifer Russel, avait sonné l’alarme lors d’une conférence le 18 mars 2021.

«Il s’agit très probablement d’une nouvelle maladie», indiquait-elle. «Nous n’avons vu cela nulle part ailleurs.»

La Santé publique du Nouveau-Brunswick reconnaît tout de même des lacunes sur le plan de ses communications avec le public.

«Rétrospectivement, il est clair que les communications sur le site web et les communiqués de presse n’ont pas permis de répondre de manière adéquate à l’anxiété des patients et des familles ni de leur apporter un soutien. Santé publique devrait procéder à un examen de ses pratiques de communication et de participation des patients au cours d’enquêtes afin de s’améliorer dans ce domaine», souligne son rapport final.

«Le ministère de la Santé devrait envisager des stratégies de communication permettant de mieux répondre aux préoccupations du public lors de tels événements. En désignant, par exemple, un porte-parole et en assurant la tenue de réunions publiques ou individuelles, une communication téléphonique ou l’envoi de lettres aux personnes visées.»

Des patients troublés

La ministre Dorothy Shephard confirme que la Clinique interdisciplinaire des maladies neurodégénératives de Moncton, initialement créée en 2021 pour accueillir les patients identifiés, sera maintenue et continuera à traiter les troubles neurocognitifs. Elle assure que tous les patients auront accès à des soins continus sous la supervision d’un spécialiste.

La ministre de la Santé a rencontré les familles touchées jeudi, en fin de matinée. Les conclusions de l’enquête ne semblent pas avoir suffi à calmer toutes les frustrations. Steve Ellis, fils d’un des patients et porte-parole d’un groupe de soutien, estime que les familles n’ont pas eu de réponse à leurs questions. Il réclame la tenue d’une nouvelle enquête, et avance que le nombre de cas suspects a triplé depuis l’annonce d’une grappe de 48 cas.

«Nous sommes extrêmement déçus et en colère que le gouvernement du Nouveau-Brunswick ait choisi d’abandonner la rigueur scientifique en échange de l’opportunisme politique. Aucun test supplémentaire n’a été effectué. Aucun test de neurotoxines n’a été effectué», déclare-t-il.

«Nos vies et celles de nos proches ne seront roulées par une enquête bâclée qui n’offre aucune réponse à notre douleur et à notre souffrance.»