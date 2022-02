Moncton: une centaine de manifestants contre l’invasion russe

Près d’une centaine de personnes se sont rassemblées devant l’hôtel de ville de Moncton, jeudi soir, afin de dénoncer l’invasion russe en Ukraine.

Nataliia Haidash, originaire de Zaporizhia, une ville du sud-est de l’Ukraine, dit vivre ces événements avec angoisse.

«Je n’ai pas dormi de la nuit, j’ai essayé de discuter avec ma famille toutes les heures et je voulais suivre les nouvelles. Heureusement, pour l’instant, tout le monde va bien», explique Mme Haidash, qui est installée à Moncton avec son mari depuis 2017.

Elle dit être reconnaissante d’avoir été réunie avec sa belle-mère, arrivée à Moncton la semaine dernière afin de rendre visite à la famille, soit avant que la situation n’escalade.

«Je suis très inquiète pour nos proches et notre famille, ajoute Mme Haidash, qui dit ne pas avoir espoir que la situation va se désamorcer tant que Vladimir Poutine demeure en poste. Nous espérons que l’armée ukrainienne va pouvoir défendre les villes. C’est intolérable d’avoir à vivre avec ça.»

Viktor Khalak, un professeur de physique et d’astronomie à l’Université de Moncton, s’inquiète lui aussi pour les siens.

D’après M. Khalak, la Russie ne réussira pas à occuper le pays dans sa totalité. L’objectif de Vladimir Poutine, analyse-t-il, est de grappiller du territoire dans l’espoir de négocier la mise en place d’un régime sympathique à Moscou. L’heure n’est plus à la diplomatie, croit-il.

«Ce n’est plus le temps pour des conversations avec M. Poutine. Les seules conditions à exiger c’est un retrait de tous les militaires russes du territoire ukrainien. Quand les bandits arrivent chez vous et commencent à brûler votre maison, vous ne leur demandez pas diplomatiquement d’arrêter. Il n’y a plus de diplomatie, c’est la guerre», lance M. Khalak, qui ajoute que la communauté internationale doit armer et appuyer les forces armées de l’Ukraine.

En raison des sanctions économiques imposées à la Russie en raison du conflit ukrainien, le président russe ne pourra pas se permettre de s’enliser dans une guerre de longue durée, analyse le professeur. Le Canada a d’ailleurs annoncé de nouvelles sanctions contre Moscou jeudi.

Anastasia Zaiets partage son avis. Malgré la difficulté de la situation, l’adolescente de 18 ans, qui termine sa 12e année à l’École l’Odyssée tout en faisant des études de sociologie à temps partiel à l’Université de Moncton, tente de garder le moral.

«J’essaye d’être positive et de garder le moral dans ma famille, dit-elle. Je crois que l’Ukraine va arriver à résister. Depuis la révolution en 2014, l’armée est plus forte, il y a plus de soldats qui sont mobilisés. Les Ukrainiens tiennent leurs positions et ont abattu plusieurs avions russes, il y a une résistance. Les sanctions fonctionnent également, l’économie russe a pris un dur coup mercredi.»

Arrivé au Canada il y a deux ans et demi avec ses parents et son petit frère, Anastasia s’inquiète néanmoins que ses amis et sa famille pourraient faire les frais du conflit. C’est que la jeune femme est originaire de Yuzhnoukraïnsk, dans la région du Mykolaïv, une région où l’on retrouve une centrale nucléaire.

«Une partie de ma famille est dans le nord et l’autre dans le sud, mais je m’inquiète beaucoup pour ceux qui sont dans le sud, dit la jeune femme. C’est un double risque pour la population, on ne sait jamais si une bombe peut tomber sur la centrale nucléaire.»

Près de 3500 citoyens du Nouveau-Brunswick sont d’origine ukrainienne. Plusieurs y ont vu le jour.