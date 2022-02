Pas facile de convertir des bâtiments inesthétiques et dangereux

Les délais engendrés par la paperasse nuisent aux efforts visant à donner une nouvelle vocation aux bâtiments abandonnés par le gouvernement, selon les responsables du secteur du développement du territoire de la Ville d’Edmundston.

Au cours des dernières années, la municipalité s’est aventurée dans un processus de réaménagement de son territoire.

Le plan d’aménagement, présenté en 2019, et l’adoption de nouvelles versions de l’arrêté de zonage, de l’arrêté de construction et de l’arrêté de lotissement qui encadrent l’aménagement du territoire municipal sont des exemples du travail qui a été réalisé afin de changer le visage d’Edmundston.

Toutefois, la présence de bâtiments inesthétiques et dangereux, surtout lorsqu’ils ont une certaine envergure – comme c’est le cas de plusieurs propriétés, anciennes ou actuelles, du gouvernement – pose un défi pour le secteur de développement du territoire et son coordinateur.

«On essaie de les voir venir et souvent, malheureusement, ce sont des propriétés gouvernementales qui nous causent le plus d’ennuis en raison de leur taille.»

Selon M. Hudon, ces endroits sont problématiques, car ils ont été laissés à l’abandon sans nécessairement engendrer de projets concrets.

«Un des meilleurs exemples, ce sont les anciennes écoles. Ce qui est arrivé est que l’on ne semble pas s’être posé la question à savoir: “qu’est-ce que l’on fait avec ça?” Elles ont simplement été fermées et laissées à l’abandon avec l’espoir qu’il y ait un projet.»

M. Hudon reconnaît par contre que certaines municipalités ont contribué au développement de projets dans ces lieux.

À Edmundston, d’autres infrastructures sont venues remplacer certains de ces anciens bâtiments institutionnels. La construction du poste de police actuel, sur le terrain de l’ancienne école Cormier, en est un exemple. Le Centre communautaire Maillet, dans le secteur Saint-Basile, est aussi une ancienne école.

D’autres ont été démolies pour faire place à des terrains vagues. Certaines, comme l’école Sacré-Coeur, sont toujours debout, placardées et soumises aux ravages du temps et des éléments.

«Des fois, on perd aussi des bâtiments qui peuvent être patrimonialement intéressants, mais parce qu’on les délaisse et que l’on juge qu’ils sont excédentaires, on les laisse se désagréger. Je ne trouve pas que l’on soit assez riche pour se permettre ça», soutient M. Hudon.

«C’est très long»

Mais, même s’il y a une démolition, celle-ci ne se traduit pas toujours par un développement, car la Ville ne devient pas propriétaire des lieux.

«Avant que les terrains soient rendus disponibles à l’achat et au développement, ça peut prendre parfois jusqu’à cinq ans facilement. Il y a les procédures légales, les démarches de paiement, les dettes. Si le propriétaire ne paie pas, ça tombe dans les mains du gouvernement qui décide si c’est excédentaire et là il le met en vente», indique M. Hudon.

«Tout ce qui touche au ministère des Transports au Nouveau-Brunswick, c’est très long.»

Pour Pascal Hudon, il est très difficile, à l’échelle municipale, de faire comprendre à l’échelon supérieur, soit le gouvernement provincial, qu’il est plus facile pour une municipalité d’intervenir directement, de trouver des projets et des partenaires afin de trouver une nouvelle vocation à ces bâtiments.

«Chaque jour est compté, car le “timing” est important avec ces bâtiments. Dès qu’il y a des problèmes comme de l’infiltration d’eau, des gens qui y font du grabuge, etc. on les perd ces endroits-là. Ça empêche donc de nouveaux projets.»

«On essaie tout le temps de voir venir les choses quand on sait qu’un bâtiment deviendra vacant.»

Malheureusement, la bureaucratie étant ce qu’elle est, plusieurs occasions sont ratées selon Pascal Hudon.

«De par la nature de leurs responsabilités, ils ont plusieurs propriétés, mais le processus de transition du gouvernement vers un autre propriétaire n’est pas adéquat. Il faut qu’il soit révisé.»

C’est dans cette optique que la Ville d’Edmundston surveille de près le projet de construction du nouveau garage du ministère des Transports et de l’Infrastructure qui mènera probablement à la fermeture de trois sites sur le territoire municipal, le plus important étant situé sur la rue St-François.

«Déjà, on a amené les gens du gouvernement à se questionner là-dessus et à leur dire qu’il est temps de se positionner et voir ce qui va advenir de ces éléments, question de ne pas laisser une patate à un spéculateur qui va s’asseoir dessus et qui ne fera rien.»

«À la fin de la journée, c’est toujours le payeur de taxes qui paie quand on doit aller faire des interventions. On veut éviter ça.»

Il y a évidemment la question des propriétaires de l’extérieur de la région qui font l’acquisition de bâtiments un peu partout au pays.

Même si le pourcentage de ce type d’achats n’est pas élevé sur le territoire d’Edmundston, l’intérêt pour ceux-ci s’est accru au cours des deux dernières années.

«Depuis le début de la pandémie, le téléphone sonne beaucoup plus qu’avant. Ce sont des investisseurs étrangers qui nous contactent, pas tout le temps pour des bâtiments d’envergure, mais des bâtiments multifamiliaux, des logements. Ils investissent, car les coûts ne sont pas tellement élevés. Mais c’est arrivé aussi pour de plus gros bâtiments.»

Un défi pour les petites communautés?

De son côté, la Communauté rurale de Haut-Madawaska a récemment fait l’embauche d’une firme pour l’aider à exécuter des arrêtés municipaux en lien avec les lieux inesthétiques et dangereux.

Tout dépendant de la complexité des cas, le maire de la municipalité, Jean-Pierre Ouellet s’est donné comme objectif de régler au moins quatre dossiers par année. Il y a une cinquantaine de ces endroits sur le territoire municipal, dont une trentaine sont des bâtiments abandonnés.

Un faible nombre d’entre eux appartient au gouvernement. Pour M. Ouellet, qui est aussi président de la Commission des services régionaux du Nord-Ouest, les délais sont toutefois présents et pour de plus petites municipalités comme la sienne, les défis sont nombreux.

«C’est assez ironique que l’on ait ces problèmes-là. Des fois je me dis que c’est pire, car ils ont plus de ressources que nous. De par la façon dont la loi est écrite, c’est compliqué, ça demande des ressources et le gouvernement ne paie pas tous les frais, comme les frais légaux par exemple», a confié le maire Ouellet.

Le directeur du secteur d’urbanisme de la Commission de services régionaux de Kent, Jean Y. Goguen, voit, pour sa part, plusieurs défis dans les DSL.

«Nous avons les mêmes défis d’une commission à l’autre en ce qui concerne l’application de la loi sur les lieux inesthétiques ou dangereux. Ce processus semble être commodément applicable en milieu municipal, mais en région non incorporée, ce processus débute lorsque le ministère valorise l’intervention.»

M. Goguen croit toutefois que la réforme de la gouvernance locale permettra de valoriser l’application de la loi sur les lieux inesthétiques ou dangereux.

«Chaque entité pourra gérer les dossiers qui seront présentés au conseil. Ce conseil pourra prioriser les cas selon les besoins de la communauté.»

Pour d’autres endroits, la situation ne semble pas aussi problématique.

Bathurst estime qu’elle a été chanceuse de ne pas avoir eu à traiter des dossiers du genre dernièrement.

Tout comme les autres municipalités, elle a toutefois sa part d’édifices vacants avec laquelle elle doit composer.

«Nous avons eu nombre de propriétés résidentielles au fil des ans qui, en raison du manque d’entretien, sont devenues inesthétiques et dangereuses. Avec nos arrêtés municipaux à l’appui, nous avons procédé à la démolition de nombre d’édifices résidentiels. Il peut y avoir de cinq à 10 démarches par année», indique le directeur des communications de la Ville de Bathurst, Luc Foulem.

«Est-ce du travail? Nous convenons que oui. Cela dit, cet effort est important afin d’assurer des endroits résidentiels sécuritaires et esthétiques à l’intérieur de la ville.»

Du côté de la CSR de la Péninsule acadienne, on ne semble pas avoir autant de problèmes qu’à Edmundston.

«Nous avons effectivement plusieurs dossiers de bâtiments inesthétiques par année dans notre région. Nos dossiers sont principalement sur des propriétés privées. Il arrive que leur propriétaire soit effectivement en dehors de la province, mais ce n’est pas non plus la majorité des cas», a mentionné Benjamin Kocyla, directeur de la planification de la CSR de la Péninsule acadienne.

Le ministère des Transports et de l’Infrastructure n’a pas fait suite aux demandes d’entrevue.