Soubresaut d’intérêt pour les voyages au soleil

À l’approche du congé de mars et avec l’assouplissement de certaines restrictions en lien avec la COVID-19, des agences de voyages du Nouveau-Brunswick anticipent plus que jamais un retour de leur clientèle.

Francine Patterson, directrice d’une succursale de Voyages Maritime à Moncton, a remarqué une recrudescence des demandes, surtout à la suite du retour à la phase 1 au Nouveau-Brunswick et la levée de certaines restrictions, autant dans la province que dans l’ensemble du pays.

Bien qu’elle n’ait pas pu chiffrer cette augmentation, elle avoue qu’il y a eu un fort achalandage dernièrement.

«On remarque un gros changement depuis qu’on a enlevé un peu plus de restrictions. Les gens veulent voyager et il y en a beaucoup plus qui sont intéressés de voyager.»

Selon Mme Patterson, les destinations soleil sont toujours celles qui ont la cote. Selon elle, les gens sont prêts à aller jusqu’à Halifax pour prendre l’avion, car les vols à partir du Nouveau-Brunswick sont annulés pour le moment.

«On sent que les gens sont un petit peu tannés et ils veulent recommencer à vivre leur vie. Même quand ils viennent nous voir, les gens sont moins inquiets qu’ils avaient coutume de l’être avant.»

Pour l’agente de voyage, le vrai défi consiste à trouver d’autres agents pour répondre à la demande grandissante.

«Il y en a beaucoup qui ont quitté quand la plupart des voyages étaient interdits et ils se sont dirigés vers d’autres carrières. C’est notre gros problème maintenant.»

De son côté, Mario Lemieux, le propriétaire de l’entreprise Voyage Musetta d’Edmundston, remarque aussi un certain retour de l’engouement pour les voyages.

«Ça fait une semaine et demie environ que l’on a un peu plus d’achalandage. On a plus de gens qui réservent des voyages, qui vérifient les prix et qui sondent le terrain.»

L’intérêt des gens ne se traduit toutefois pas toujours par une réservation officielle, reconnaît M. Lemieux. Le taux de réservation est d’ailleurs encore loin de ce qui était enregistré avant la pandémie.

«C’est environ 15% des ventes que l’on faisait avant. Mais c’est quand même mieux que le zéro qu’on avait lors des derniers mois. C’est le temps que ça monte un peu.»

«Je dirais, si je compte tous nos agents, que l’on doit avoir eu entre 60 et 70 réservations. L’année que ç’a fermé en raison de la COVID-19, juste moi je pouvais avoir de 250 à 300 réservations de gens qui étaient censés de voyager à la fin mars-début avril.»

L’agent remarque qu’il existe une certaine crainte chez certains, mais il essaie toujours de rassurer les gens en leur disant qu’il existe des programmes d’assurance afin d’éviter certains soucis.

«On peut les aider avec ces choses qui sont un peu inconnues aux gens pour l’instant.»

Malgré tout, ce petit soubresaut de l’intérêt des gens pour les destinations soleil laisse entrevoir un avenir plus lumineux.

«On espère que les conditions ne vont pas empirer et que les restrictions vont continuer à diminuer. Ça va certainement nous aider.»

Mario Lemieux compte d’ailleurs prendre son propre bain de soleil cet hiver. Comme lui et sa conjointe sont vaccinés et qu’ils ont aussi attrapé la COVID-19 en janvier, la crainte de contracter le virus est moins grande.

«On a un voyage pour Punta Cana qui est prévu en avril. On connaît des gens qui y sont allés dans la dernière année et on a eu beaucoup de “feedback”. Ça nous aide pour savoir quels documents ça nous prend, comment aller les chercher, etc.»

Plusieurs sont encore très hésitants

L’impact de la pandémie sur les voyages internationaux est bien connu et malgré l’assouplissement de certaines règles à la frontière canadienne à compter du 28 février, les aspirants voyageurs sont encore nombreux à hésiter avant de partir à l’étranger, relate Lisette Cormier Noël, copropriétaire de l’entreprise Voyage Vasco Acadie, à Lamèque.

Historiquement, le congé de mars a souvent été, pour plusieurs, l’occasion parfaite pour un séjour sous le soleil des tropiques.

Pour une deuxième année consécutive, ils seront probablement plus nombreux à se livrer à des activités de leur région en raison des mesures mises en place par le gouvernement du Canada ainsi que par ceux de plusieurs pays pour limiter les éclosions de la COVID-19.

«Il faut encore faire des tests de dépistage avant de revenir au Canada. Les gens hésitent, car s’il s’avère que le test est positif, ils peuvent carrément être pris dans un autre pays», dit Mme Cormier Noël.

À compter du 28 février, les voyageurs pourront utiliser le résultat d’un test de détection rapide pour rentrer au pays. Jusqu’à maintenant, seuls les résultats des tests de dépistage moléculaire (mieux connus sous son acronyme anglophone, PCR) étaient permis. Les tests doivent toutefois être autorisés dans le pays où il a été acheté, administré par un laboratoire ou un organisme de la santé ou par des services en télésanté dans les 72 heures qui précèdent leur vol ou leur arrivée au pays.

Si le résultat est positif, la personne doit se placer en isolement selon les règles du pays jusqu’à ce qu’il soit négatif.

«Quand on explique aux gens qu’ils doivent s’isoler si jamais le résultat est positif, ils sont moins emballés. C’est ça qui est la réalité de nos jours… Il y avait des gens qui pensaient réserver, mais ils ont changé d’idée, car la vie continue quand même et les gens ne peuvent pas se permettre de manquer de temps au travail ou quoi que ce soit. Ce n’est pas évident encore et le gouvernement fédéral n’a pas l’air d’être sur le point d’enlever les mesures. Ça me surprendrait beaucoup.»

Au Nouveau-Brunswick, les transporteurs aériens Sunwing et Air Transat ont aussi annoncé l’annulation des vols vers les destinations soleils à partir des aéroports de Moncton, de Saint-Jean et de Fredericton.

«C’est un frein de plus, car les gens n’ont pas forcément envie de conduire jusqu’à Halifax ou à Québec pour prendre un vol direct. Ils peuvent aussi partir d’un aéroport comme celui à Moncton, mais il va y avoir un arrêt à Toronto ou à Montréal.»

Selon les plus récentes données de Statistique Canada, 648 000 personnes au Canada sont revenues d’un voyage en étranger en avion, soit 500 000 personnes de plus par rapport à janvier 2021 (139 700). Cependant, ce chiffre correspond toujours à moins de la moitié du chiffre enregistré en janvier 2020.

(Avec la participation du journaliste David Caron)