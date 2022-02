Une boucanière détruite dans un incendie à Petit-Cap

IJL – Réseau.Presse – Acadie Nouvelle

La boucanière Philip Ouellette & Sons de Petit-Cap appartenant à Michel LeBlanc, qui est partie en fumée dans la soirée de jeudi, est considérée comme perte totale.

Il était déjà trop tard lorsque le chef-pompier de Cap-Pelé, Ronald Cormier et son équipe sont arrivés sur les lieux de l’incendie d’origine accidentelle jeudi soir.

«C’était pris partout dans le pic au fait», a indiqué le chef-pompier. Ils ont reçu l’appel vers 22h54 et ils ont pu compter sur l’aide des pompiers de Haute-Aboujagane, Bayfield, Port Elgin et Shediac.

«On était une cinquantaine de pompiers à peu près», a fait savoir le chef Cormier, démontrant ainsi l’ampleur des dégâts.

Les pompiers ont pu sauver l’entrepôt se trouvant à proximité du bâtiment brûlé. Ronald Cormier est content d’avoir pu compter sur l’aide des brigades voisines.

«Il faisait froid, il ne faisait pas chaud. Tous les tuyaux, ça gelait», a-t-il commenté.

Pour sa part, le propriétaire Michel LeBlanc a reçu un appel à 23h jeudi soir. Il a informé lui aussi que l’incendie était d’origine accidentelle.

«Quand on fume le poisson, on fume avec du feu et du bois», dit-il.

Étant donné qu’il n’y avait personne à l’intérieur du bâtiment lors de l’incendie, on ne rapporte aucun blessé dans l’incident.

Michel LeBlanc veut reconstruire aussitôt que possible. Il a indiqué qu’une quarantaine de personnes travaillaient à la boucanière. Celles-ci seront mutées à d’autres boucanières dont il est propriétaire dans les environs.

Ce n’est pas la première fois que l’une de ses boucanières est impliquée dans un incendie.

«J’ai eu un feu l’année passée. C’était mon voisin qui était en feu et ç’a garroché les flammes sur mon usine», dit-il. Le propriétaire n’a pas pu sauver son usine.