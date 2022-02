5,1 M$ pour financer 24 projets dans le nord-est de la province

Après avoir fait des annonces similaires dans le sud-est et le nord-ouest plus tôt cette semaine, voilà que les gouvernements provincial et fédéral ont annoncé des investissements s’élevant à 5,14 millions $ pour financer 24 projets dans le nord-est de la province.

Le député fédéral d’Acadie-Bathurst, Serge Cormier, et le ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux du Nouveau-Brunswick, Daniel Allain, en ont fait l’annonce jeudi après-midi à Inkerman. Au total, 16 des 24 projets se trouvent dans la Péninsule acadienne et la région Chaleur et ils recevront 3,3 millions $. Les autres se trouvent dans la grande région de Miramichi.

La plus importante des subventions sera remise au Village de Saint-Isidore, qui reçoit 731 742$ pour rénover le Centre sportif Léopold Thériault, un projet d’environ 1,3 million $. La communauté reçoit aussi 150 000$ pour ajouter des jeux d’eau au Parc des sources.

Ces fonds permettront notamment à plusieurs clubs VTT du nord-est de mettre en œuvre des projets. Le Club VTT Chaleur a notamment reçu 402 223$ pour développer un sentier de six kilomètres et pour construire un pont de 160 pieds dans la région de Jacquet River, alors que le Club VTT la Randonnée Nord-Est a reçu 148 440$ pour la construction d’un pont dans l’ancien camp militaire. Dans la région de Néguac, le Club VTT Alnwick a reçu 182 520$ pour des projets et le Club VTT Baie Pointe, basé dans la région de Baie-Sainte-Anne a reçu 300 000$. Le Club VTT Acadien de Caraquet va pouvoir améliorer le sentier menant au Chalet du capitaine grâce à une subvention de 51 433$.

Bien que l’annonce ait eu lieu à Inkerman, aucune annonce concernant la reconstruction de l’ancien pont ferroviaire d’Inkerman, détruit dans un incendie en 2017. Le pont était utilisé par plusieurs pour des raisons récréatives. Le Comité du pont d’Inkerman a été formé peu de temps après le brasier et l’organisme a réussi à récolter 2 millions $ pour un nouveau pont grâce aux recettes d’une loterie chasse à l’as.

Selon le ministre Daniel Allain, le projet est toujours sur la table.

«C’est un projet important pour la Péninsule acadienne. Le dossier est actuellement avec la Société de développement régional qui fait des évaluations. J’ai rencontré un comité l’été dernier. En ce moment, on cherche des solutions moins coûteuses, car le prix s’élève chaque jour à cause des coûts de construction.»

D’autres projets dans la Péninsule acadienne et la région Chaleur Chaleur

Des fonds ont aussi été annoncés pour les projets suivants :

– 28 421$ au Club sportif de Lagacéville Inc pour des rénovations et l’ajout d’une clôture

– 190 158$ au Village de Néguac pour la phase 2 de rénovations à l’Aréna Sportplex

– 131 992$ à la Corporation de développement communautaire de Tabusintac pour l’installation d’un nouveau quai à la marina

– 13 172$ à l’Association Sports & Loisirs de Duguayville pour l’amélioration de la patinoire communautaire

– 71 740$ au Club plein air les arpents de neige de Shippagan pour l’amélioration des installations de ski de fond, l’aménagement d’un terrain de pickleball et le développement de sentiers de vélo «fat bike»

– 285 000$ au Club de Curling de Tracadie pour l’amélioration du système électrique et la rénovation des toilettes et de la cuisine

– 369 930$ au Club de golf Pokemouche pour la rénovation du bâtiment principal

– 190 002$ à la Coopérative carrefour communautaire d’Inkerman pour la rénovation de l’ancienne caisse populaire où sera installé l’organisme

– 181 460$ à la Véloroute de la Péninsule acadienne pour rénover un édifice à Inkerman Ferry afin de le transformer en aire de repos

– 70 052$ à Notre-Dame-des-Érables pour l’aménagement d’une patinoire communautaire

– 102 916$ au Comité des loisirs de Madran pour une patinoire communautaire