À la recherche d’un Boston Terrier après un accident à Moncton

Les recherches se poursuivent dans le secteur nord de Moncton, entre le parc Caledonia et le chemin Shediac, afin de retrouver un chien qui s’est sauvé à la suite d’un accident.

Le propriétaire a été impliqué dans une collision le 22 février sur la Transcanadienne, près du Costco de Moncton. Son chien en a profité pour se sauver. Trois jours plus tard, la famille est toujours à la recherche du Boston Terrier. Elle demande aux gens qui le verraient de l’observer seulement et de composer le 874-2540 ou celui de la technicienne d’intervention pour animaux disparus, Bonnie Bartlett au 378-1559.

Le chien pourrait se trouver dans le secteur du parc Caledonia, chemin Lewisville et Shediac Road, chemin Mill et la subdivision Savannah Heights. Il pourrait aussi être dans le secteur du Sobeys sur le chemin Elmwood ou les rues Price et Queen Mary.

Selon Bonnie Bartlett, membre d’une équipe de sauveteurs, le chien a été aperçu mercredi vers 20h à proximité de la boulangerie McBuns sur le chemin Shediac, alors il pourrait s’être réfugié dans ce secteur comprenant entre autres les rues Maplewood, Glenmoor et Kenmore. L’intervenante mentionne également la rue Teesdale.

D’après les informations obtenues, Bonnie Bartlett croit qu’après l’accident, le Boston Terrier a emprunté la voie ferrée. Il aurait suivi un sentier de marche en traversant le chemin Mill jusqu’au chemin Lewisville. Le chien aurait par la suite tourné vers Shediac Road près de McBuns.

«S’il est retourné sur ses pas, il est le long de ce sentier quelque part», ajoute la technicienne d’intervention.

Nicole LeBlanc, qui est membre de la famille de la personne accidentée, invite les gens du secteur à vérifier sous leur perron ou dans leur cour-arrière au cas où le chien recherché s’y trouverait. Il s’agit d’un Boston Terrier tacheté blanc et noir.

Bonnie Bartlett croit que le chien est toujours vivant. La famille a demandé de ne pas mentionner le nom du chien étant donné qu’elle ne veut pas que les gens l’approchent en l’appelant par son nom. À leur avis, leur chien doit être traumatisé.

«Restez dans votre véhicule, surveillez où il va. Ne courez pas après lui, ne l’appelez pas. Ne laissez pas de nourriture non plus.»