Baisse du nombre de crimes résolus: une experte ne s’en fait pas outre mesure

Hausse marquée du nombre de crimes et dégringolade du taux de résolution de délits au Nouveau-Brunswick de 2016 à 2020. Les chiffres du Tableau de bord sur la criminalité sont bien là. C’est un fait. Mais ça ne dit pas grand-chose de plus à Véronique Chadillon-Farinacci, professeure en criminologie et en sociologie à l’Université de Moncton.

«Ça ne m’énerve pas trop», lance-t-elle lorsque le journal lui a demandé d’analyser les données et les tableaux du ministère de la Justice et de la Sécurité publique qu’il a mis à la disposition du public depuis un mois.

Pour la professeure, ces données sont relativement faciles à expliquer: une hausse de la population entraîne nécessairement une augmentation des cibles pour les criminels. En face, vous avez une force policière constamment renouvelée, réduite en ressources humaines et en expertise pour élucider les infractions. La corrélation est facile à faire, consent-elle.

En fait, l’experte n’entend pas accorder plus d’importance qu’il n’en faut à ces statistiques qui, rappelle-t-elle, sont également facilement trouvables à travers Statistique Canada.

«On y voit une belle tentative, peut-être même un test. Ça ne va pas aux vidanges. Ça mérite qu’on y jette un œil, sauf que sa lecture est limitée. Dans deux semaines, ce sera oublié. Je n’utiliserais pas ces données pour élaborer une politique publique; elles ne valent même pas la peine de demander à mes étudiants d’en produire un travail de session. Oui, c’est un bel effort du ministère, mais ce n’est seulement qu’un bel effort», tranche-t-elle avec honnêteté.

À son avis, il aurait fallu des chiffres bruts et davantage de transparence dans cet exercice. Et aussi expliquer pourquoi ceci provoque cela, comme ça se fait dans plusieurs grandes villes canadiennes, telles Montréal, Toronto et Vancouver, ainsi qu’à Chicago, qui utilise des chiffres transparents dans sa lutte contre le crime depuis plus de 20 ans.

Explications simples

En clair, l’augmentation de la population du Nouveau-Brunswick amène davantage de cibles à viser pour les criminels. Elle donne l’exemple de Moncton, où les crimes contre la propriété sont à la hausse et sont plus difficiles à résoudre.

«Si tu reçois un coup de poing dans le visage, tu sais qui l’a fait. La violence conjugale aussi, tu sais qui l’a fait. Mais des vols dans des propriétés, si le propriétaire n’est pas là, qu’il n’y a ni témoin ni caméra, c’est beaucoup plus difficile», note la professeure.

Même constat au sujet des crimes contre la personne, qui nécessite beaucoup de ressources alors que les forces sont souvent limitées au sein même de leurs équipes. Moins de monde signifie donc moins de résolutions de délits, calcule l’enseignante.

D’ailleurs, cette baisse marquante du taux de résolution ne signifie pas pour autant un constat d’échec de la GRC ou des forces locales dans la province.

«Un échec? Attendons de voir. Il y a eu la pandémie. Il y a eu des hausses importantes de population. On dit en anglais ‘’So much we can do’’. Au service Codiac, la moyenne du nombre d’années d’expérience des policiers en place est d’environ deux ans. Il y a des départs à la retraite. De jeunes agents vont ailleurs. Il y a un gros mouvement de personnel et on manque d’analystes. C’est difficile de maintenir des équipes en place», fait-elle remarquer.

Elle comprend également que les agents aient de la difficulté à résoudre des énigmes dans ces conditions restreintes et changeantes. En parallèle, les criminels y trouvent une certaine impunité, selon ses dires, car le risque est faible de se faire prendre la main dans le sac.

«La police est dépendante de la collaboration du public. S’il n’y a pas de dénonciation citoyenne, elle est très limitée dans ses actions. Le site web de dénonciation de la GRC va-t-il amener une population plus proactive face aux crimes? Il faudra voir. Au moins, ça peut améliorer le lien de confiance entre la police et le public», juge-t-elle.

De l’avis de Valérie Chadillon-Farinacci, le Tableau de bord sur la criminalité peut impressionner le commun des mortels, mais pour des chercheurs comme elle, ça ne donne rien.