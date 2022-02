Des investissements pour ressouder le tissu social dans le Restigouche

Sept municipalités et un organisme à but non lucratif du Restigouche se partageront un montant de 420 843$ afin d’améliorer certaines de leurs infrastructures.

Le député fédéral de Madawaska-Restigouche, le libéral René Arseneault, a poursuivi sa tournée d’annonces à saveurs communautaires. Plus tôt cette semaine, il avait procédé au dévoilement de plusieurs projets dans la portion Madawaska de sa circonscription. Jeudi, c’était au tour des communautés du Restigouche de passer à la caisse.

L’argent annoncé provient d’un programme fédéral – le Fonds canadien de revitalisation des communautés – qui a la particularité de ne pas nécessiter la participation ni l’autorisation d’un autre palier gouvernemental comme, par exemple, le provincial.

«Ce sont des projets plus modestes et vraiment axés sur le communautaire. Avec ceux-ci, on souhaitait ressouder le tissu social de nos communautés qui s’est effrité en temps de pandémie», souligne le député Arseneault, notant que celles-ci ont particulièrement souffert au cours des deux dernières années.

Parmi les récipiendaires, le village de Balmoral a reçu un montant de 49 730$ afin de rénover sa patinoire extérieure.

«Notre patinoire a été très importante depuis le début de la pandémie, elle fut très achalandée. Le problème c’est qu’elle est désuète. On doit, par exemple, remplacer les bandes. Ce coup de pouce du fédéral va donc nous permettre d’avoir une infrastructure de qualité», a commenté le maire de l’endroit, Guy Chiasson.

Un montant de 20 755$ a été remis à la Ville de Saint-Quentin afin de rénover le bâtiment sur le terrain de balle-molle et afin d’installer des toilettes accessibles.

«Il y a un regain chez nous pour la balle-molle et ce qui est bien, c’est que ce projet sera bénéfique non seulement à Saint-Quentin, mais aussi aux autres communautés du Restigouche puisque ce sport se pratique entre équipes», a noté la mairesse de Saint-Quentin, Nicole Somers.

Ailleurs dans la région, la ville de Dalhousie a reçu 26 085$ afin de rénover le Marché des fermiers Restigouche, le village de Charlo 47 228$ afin de rénover certains édifices et infrastructures.

Campbellton s’est vu remettre 30 000$ pour des rénovations à son aire de jeux d’eau et certaines améliorations à l’accessibilité des kiosques de l’esplanade, alors que le village d’Atholville a obtenu 120 000$ destinés aux infrastructures récréatives de ses trois quartiers (Atholville, Val-d’Amour et Saint-Arthur). De son côté, le village d’Eel River Dundee a reçu 93 326$.

«Cet investissement fait partie d’un projet totalisant plus de 307 000$ et qui comprend des rénovations à notre salle communautaire située et la construction d’un parc à eau dans le secteur Dundee, ainsi que l’ajout d’une cuisine complète à notre patinoire», mentionne le maire, Mario Pelletier.

La Coopérative Radio Restigouche a obtenu de son côté 33 719$ afin d’améliorer leur bâtiment et d’y accroître l’accessibilité.