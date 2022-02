Vol à main armée à Charlo

La GRC sollicite l’aide du public pour identifier un individu impliqué dans un vol à main armée dans un commerce de Charlo.

Jeudi, vers 21h, un homme est entré dans le dépanneur McIntyre sur la rue Chaleur, avec une arme à feu. Il a exigé de l’argent et des cigarettes d’un employé. Il a fui les lieux avec un certain montant d’argent et des cigarettes avant l’arrivée des policiers. Personne n’a été blessé dans l’incident.

La GRC diffuse des images captées par vidéosurveillance dans le but d’identifier le suspect.

L’individu est décrit comme mesurant entre 5 pi 11 po (180 centimètres) et 6 pi 1 po (185 centimètres), et étant de carrure moyenne. Il portait une casquette noire, un masque noir, un bandana autour du cou, un manteau beige, et un jean de couleur bleue. Il parlait anglais et on croit qu’il était âgé d’environ 19 ou 20 ans.

On demande à toute personne qui possède de l’information au sujet de ce vol ou qui reconnaît l’individu dans la photo de communiquer avec le Détachement de Campbellton de la GRC au 506-789-6000. Pour conserver l’anonymat, vous pouvez aussi communiquer avec Échec au crime en composant le 1-800-222-8477.