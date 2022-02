Beaubassin-Est: trop d’automobilistes se stationnent le long des chemins privés

IJL – Réseau.Presse – Acadie Nouvelle

La Communauté rurale de Beaubassin-Est veut obtenir un avis juridique concernant un arrêté potentiel pour restreindre le stationnement le long des chemins privés menant aux magnifiques plages qui bordent la municipalité.

«Comme vous le savez, on a beaucoup d’appels, particulièrement durant la période estivale, des résidents de certains chemins privés, comme le chemin Emery Léger ou le chemin Pointe-aux-bouleaux», a expliqué la mairesse de la Communauté rurale de Beaubassin-Est, Louise Landry, lors de la réunion ordinaire du conseil municipal, mardi soir.

Le problème, c’est que beaucoup de véhicules se stationnent le long des nombreux chemins privés pour accéder aux plages. Selon la mairesse, c’est un problème qui perdure depuis plusieurs années. Elle dit être préoccupée par la sécurité publique sur certains chemins.

«Je prends l’exemple du chemin Emery Léger qui n’est déjà pas large, et les voitures s’y stationnent. Parfois les entrées de maison sont un peu bloquées», dit-elle. Mme Landry craint que les ambulances et les camions de pompiers ne puissent se rendre sur place en cas d’urgence.

La Communauté rurale de Beaubassin-Est avait déjà tenu une discussion lors de la planification stratégique à savoir si une des solutions serait d’avoir un arrêté pour empêcher le stationnement sur les chemins privés.

«Si on a un arrêté, après on peut renforcer ce règlement soit par des amendes ou en faisant remorquer des voitures et ainsi de suite.»

Le conseiller Gilles Cormier a demandé si la municipalité peut intervenir dans des chemins privés. Le directeur général de la Communauté rurale, Yves Léger, a répondu en avoir discuté avec l’avocat de la municipalité et ce dernier conseille aux élus de demander un avis juridique avant de mettre en place un arrêté.

Le conseiller Cormier s’est prononcé en faveur de l’avis juridique. Il a mentionné que le sujet est discuté depuis longtemps au conseil. «On doit commencer quelque part, parce que ça fait assez longtemps qu’on en parle», a-t-il fait savoir. Sa proposition a été acceptée à l’unanimité par le reste du conseil.

La mairesse a mentionné que la municipalité évalue la possibilité d’acheter des terrains. «On a ciblé trois à quatre endroits particuliers», a indiqué Louise Landry.

Infrastructures récréatives

L’agent communautaire Pete Belliveau a présenté deux projets d’amélioration d’infrastructures récréatives et sportives.

Le premier prévoit l’installation de lumières sur le terrain de tennis et pickleball extérieur à Cormier-Village. L’installation de lumières permettrait aux sportifs de jouer plus longtemps en soirée. Le coût de ce projet est évalué à 23 465$.

Le deuxième concerne le terrain de baseball de Haute-Aboujagane. Beaubassin-Est prévoit refaire complètement le champ intérieur du terrain et d’ajouter un cabanon qui sera construit par les élèves du cours de menuiserie de la polyvalente Louis-J.-Robichaud de Shediac. Les travaux devraient débuter au printemps et le terrain sera prêt à temps pour le début de la prochaine saison de baseball à la mi-juin. Ce projet coûtera 34 040$. Le tiers de ces deux projets est subventionné par le gouvernement du Nouveau-Brunswick.