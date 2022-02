Changements climatiques: les poissons contraints d’évoluer

Les rivières, les lacs et les océans sont de plus en plus chauds et de moins en moins oxygénés à cause des changements climatiques. Comment les poissons peuvent-ils survivre? Une chercheuse de l’Université de la Colombie-Britannique, Patricia Schulte, donne des réponses.

«Les vagues de chaleur et les bas niveaux d’oxygène causent une dévastation absolue pour beaucoup d’espèces et même quand ça ne tue pas les poissons, ça les stresse et ils ne peuvent pas survivre à la pêche avec remise à l’eau, par exemple», a indiqué la professeure durant une conférence organisée par l’Université de Moncton.

Mme Schulte a noté que les animaux peuvent migrer à cause des changements climatiques. C’est le cas du homard, par exemple, qui quitte le golfe du Maine pour se déplacer vers le nord. Elle a néanmoins pointé que beaucoup de poissons vivant dans les lacs et les rivières en sont incapables, à moins que l’humain les aide.

«L’autre solution est l’adaptation», a exposé la chercheuse en listant deux solutions: la plasticité phénotypique et l’évolution génétique.

Qu’est-ce que c’est que cette poutine technique? C’est facile à comprendre, même si c’est difficile à vivre pour les poissons.

L’évolution génétique, d’une part, est le résultat de la sélection naturelle. Ce phénomène permet à certains organismes de s’adapter à leur environnement grâce à des variations dans leurs gènes (des mutations), transmises lors de la reproduction.

«L’évolution peut seulement arriver assez vite s’il existe déjà des variations génétiques dans la population, a détaillé Mme Schulte. Ces variations génétiques préexistantes seront vraiment importantes et les populations qui en ont peu et qui sont plutôt fragiles pourraient avoir un gros problème.»

La plasticité phénotypique, d’autre part, est la capacité d’un organisme à exprimer différents caractères observables (appelés phénotypes) en fonction de son environnement et de celui de ses parents ou grands-parents.

Les membres du laboratoire de Mme Schulte ont par exemple trouvé que des fondules barrés acclimatés à des températures élevées se sont habitués à vivre dans une eau contenant moins d’oxygène, grâce à des modifications de leurs branchies, notamment.

«Les effets bénéfiques de l’acclimatation arrivent seulement dans une gamme limitée de conditions, a temporisé Mme Schulte. En dehors, tout tombe en morceaux. Par ailleurs, l’acclimatation n’est pas parfaite.»

Les chercheurs de son laboratoire ont aussi découvert que des épinoches à trois épines ayant grandi dans une eau anormalement chaude présentent des différences dans l’expression de leurs gènes, dont certaines se transmettent à leur progéniture.

Ces changements sont encore plus importants chez certains poissons de cette espèce quand ce sont leurs parents qui ont vécu dans un environnement extrême.