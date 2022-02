Kevin Curry bâtit des maisons pour les humains et les oiseaux

IJL – Réseau.Presse – Acadie Nouvelle

Kevin Curry d’Acadieville est charpentier de profession, et ce n’est pas le travail qui manque dans son domaine. Il construit des maisons, mais comme passe-temps, il fabrique différents articles en bois, dont des cabanes et des mangeoires d’oiseaux.

L’Acadien originaire de Rivière-du-Portage a commencé à fabriquer des cabanes d’hirondelles au début de la pandémie, il y a quelques années. «J’en avais fait une centaine lors de ma première année», explique celui qui façonne tout à partir du cèdre: des bancs, des chaises, des boîtes à jardin, des jeux de washer, etc. «Cette année, il y a beaucoup de gens qui m’ont demandé: Kevin, j’aimerais avoir une mangeoire d’oiseaux! J’ai commencé avec ça», explique l’homme aux mains agiles. «C’est un passe-temps pour moi. Je trouve ça un peu long la pandémie», avoue-t-il.

Kevin Curry vient de commencer à fabriquer des mangeoires d’oiseaux. – Gracieuseté La maison où habitent Angèla et Kevin Curry a été construite il y a 130 à 140 ans. – Gracieuseté

Le modèle de ses mangeoires d’oiseaux est inspiré de ses ancêtres. «Ma grand-mère, sa soeur, son homme, Eugène Girouard, avait des plans de mangeoires d’oiseaux. Quand il est décédé, ils m’ont donné tous les plans. Alors j’ai suivi son exemple», raconte Kevin Curry.

Il possède plusieurs cabanes d’hirondelles dans sa cour mais éventuellement on devrait retrouver aussi ses mangeoires. «Probablement que ma femme va en prendre une couple aussi», dit-il. D’ailleurs, sa femme Angèla l’aide beaucoup pour dessiner et sabler ses fabrications.

Kevin Curry commence à peine à fabriquer ses mangeoires mais il est déjà très productif. D’ici la fin de la semaine, il croit qu’il en aura une trentaine de complétées. «Je fais pas mal tout à la chaîne. Je coupe tous mes morceaux comme un kit et je fabrique tout ensemble.»

Le fabricant prend sa matière première au moulin d’Yvon Doiron. «Il coupe beaucoup de bois et d’habitude c’est pas mal là que je prends tout mon matériel», informe-t-il.

Il est installé dans «le vieux garage des grands-parents à ma femme» pour fabriquer ses différents objets. «Il était pour tomber à terre, mais je l’ai remonté et j’ai continué à travailler de là. Il y a de l’histoire ici. On a tout refait la maison», explique le charpentier.

En fait, ils habitent dans la maison des grands-parents de sa femme, Angèla, depuis octobre 2019. Leur maison ancestrale datant de 130 à 140 ans est située le long de la route 480 à Acadieville. «Tu ne peux pas la manquer: la couverture est rouge et la grange est rouge! On a un cheval et on a des poules», indique le copropriétaire.