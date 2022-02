Recyclage au Nord-Ouest: moins de rejets, mais il reste encore du travail à faire

Il y a environ deux ans, le recyclage au Nord-Ouest affichait un taux de rejet de 35% à 40%. Même si on a noté une diminution depuis ce temps, il reste encore du travail de sensibilisation à faire.

Le taux de rejet annuel est d’environ 30% maintenant, selon les données de la Commission de services régionaux du Nord-Ouest. Plus de 130 000 tonnes de déchets ont été traitées dans la région en 2021.

La qualité du recyclage varie au cours de l’année. La période des Fêtes et le printemps, lors du fameux «ménage du printemps», représentent des moments plus problématiques selon la CSRNO.

L’Atelier des Copains, situé dans le secteur Saint-François de la Communauté rurale de Haut-Madawaska, est responsable du tri des matières recyclables. Sa directrice générale, Karine Beaulieu, a remarqué une amélioration, mais avoue qu’il existe encore certains défis.

«On a vu une bonne amélioration, surtout avec l’aide de la patrouille verte à Edmundston, l’année passée et l’année d’avant. La CSRNO fait aussi beaucoup d’annonces. Ç’a eu un bon impact, mais on a toujours des choses qui n’ont pas d’affaire dans ce que l’on trie.»

«On a certains moments de l’année qui sont pires. Dans le temps de Noël par exemple, on s’aperçoit qu’il y a une augmentation de choses qui ne se recyclent pas.»

Dans le jargon de l’Atelier des Copains, on fait la distinction entre ce que l’on appelle de «bons rejets», soit des matières non recyclables, mais qui ne viennent pas contaminer l’ensemble du chargement, et de mauvais rejets qui peuvent contaminer beaucoup d’objets qui auraient pu être recyclés.

Malheureusement, le centre de tri reçoit encore sa part d’éléments qui n’auraient jamais dû se retrouver dans un bac bleu.

«Dernièrement, ce que l’on a vu beaucoup, ce sont des animaux morts. On a vu de la perdrix, des lièvres et même une carcasse d’ours en morceaux», a énuméré Mme Beaulieu.

Cependant, ces quelques pépins ne viennent pas freiner l’ardeur au travail des employés du centre de tri qui a profité de plusieurs améliorations au cours des deux dernières années.

«On est plus efficaces avec le même nombre d’employés. On réussit à faire beaucoup de recyclage. Il y a toujours place à l’amélioration, mais ça va beaucoup mieux de notre côté. On a amélioré nos équipements, mais notre façon de travailler aide aussi.»

Rappel amical

À Edmundston, on a récemment envoyé un rappel amical aux citoyens et citoyennes par rapport au recyclage. Gary Cyr, le responsable du programme de recyclage au sein du Service des Travaux publics, a soutenu qu’il s’agit d’une pratique courante au Nord-Ouest afin de sensibiliser les gens à l’importance de bien recycler et pour leur rappeler la marche à suivre.

«J’entends encore qu’il y a beaucoup de rejet. C’est un peu la même chose que dans les années précédentes, alors on essaie de faire un rappel aux gens. On les guide le plus possible, on simplifie le message. Avec la CSR, on passe de messages sur les réseaux sociaux, dans les journaux ou à la radio.»

Avec la patrouille verte, des étudiants sillonnent notamment les rues d’Edmundston au cours de la période estivale afin de sensibiliser les gens. La Municipalité est même allée jusqu’à cesser la collecte de certains bacs qui contenaient des objets susceptibles de contaminer le reste des matières recyclables amassées.

Certains éboueurs ont même décidé de ne pas ramasser des bacs de résidences qui étaient considérées comme problématiques.

«Nos efforts ont un impact, mais on remarque que certaines personnes retombent dans leurs vieilles habitudes. C’est un travail de longue haleine», a mentionné M. Cyr.

«C’est sûr que l’on génère beaucoup de déchets, mais c’est difficile à expliquer. Les étapes sont là, on donne de l’information et il y a des efforts qui sont faits pendant la période estivale avec la patrouille verte, qui est connue et accessible. Moi-même je suis là pour répondre aux questions, mais, à un moment donné, c’est difficile à comprendre.»

«Il y a toujours place à l’amélioration»

Cependant, la situation actuelle n’est pas un désaveu envers la majorité des gens qui recyclent de façon adéquate.

Autant du côté de la CSRNO, que de la Ville d’Edmundston et de l’Atelier des Copains, on reconnaît les efforts d’un grand nombre de gens qui respectent le processus.

Dans les faits, une grande proportion de la population se plie aux exigences de la CSRNO et des municipalités en matière de recyclage. Cependant, comme le mentionne Gary Cyr, et même Karine Beaulieu, ça ne prend qu’un seul bac non conforme pour contaminer un camion au grand complet.

«Il y a toujours place à l’amélioration, mais il faut aussi prendre le temps de féliciter les gens quand c’est le temps, car ils ont tout de même apporté des améliorations. Mais ça ne prend pas grand-chose pour affecter le recyclage», a indiqué Mme Beaulieu.

On souhaite d’ailleurs que la réforme de la gouvernance locale ajoute plus de ressources aux nouvelles municipalités pour leur permettre de mieux faire face aux défis associés à la collecte des matières recyclables.

Déjà, le centre de transbordement, situé à Rivière-Verte, permet de faire le tri avant que les camions ne soient envoyés à l’Atelier des Copains. En raison de leur positionnement géographique, les déchets d’Edmundston et de la Communauté de Haut-Madawaska sont toutefois envoyés directement au centre de tri de Saint-François.