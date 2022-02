Souper en plein milieu d’un champ de lavande à Saint-Édouard

IJL – Réseau.Presse – Acadie Nouvelle

Qui n’a pas déjà rêvé de se retrouver en pleine nature durant l’été, au beau milieu d’un champ de lavandes en fleurs, en train de déguster un copieux repas?

Pas nécessaire de se rendre en Provence pour réaliser ce rêve, ce sera possible de le concrétiser le 23 juillet à la ferme de lavande Ocean Breeze à Saint-Édouard de Kent. C’est la deuxième fois que Chanelle Belliveau, propriétaire de Farm-to-Table NB, collabore à ce projet.

À la base, elle planifie et collabore avec des fermes locales pour organiser ce type d’événement. Les dîners extérieurs, elle a commencé à les organiser en pleine pandémie. «J’ai offert mon premier dîner en septembre 2020, en collaboration avec la Ferme Marcel Goguen à Cocagne. En 2021, ma première collaboration de l’année, c’était avec Lavender Farm», explique-t-elle.

Il a fallu bien sûr ajuster le tir en raison de la pandémie.

«On avait l’intention de placer une longue table dans les champs de lavande pour être capable de manger tous ensemble à une même table mais ce n’était pas possible», explique l’organisatrice.

Le souper du 23 juillet comprendra quatre services et se déroulera de 16h30 à 19h30.

«Tous les dîners qu’on fait avec les collaborations des différentes fermes, c’est tout le temps pour mettre l’accent sur leurs produits», explique Chanelle Belliveau. La lavande fera donc partie prenante de la soirée, dans le champ autour des invités et au menu. Entre 40 et 60 personnes sont attendues à l’événement.

Des plats de charcuterie locale seront offerts aux invités à leur arrivée, ainsi qu’une boisson de sirop de lavande offerte en collaboration avec Garden Bar NB, un fournisseur artisanal de sirops aromatisés. Ils auront ensuite droit à une salade de noix et fromage de chèvre avec vinaigrette à la lavande.

Un potage froid appelé Gaspacho au concombre et avocat suivra. Le plat principal sera composé d’agneau cuit au sel de lavande avec feuilles de moutarde/salade pommes de terres rôties avec lentilles françaises et légumes de printemps. Le tout sera complété par un dessert de brownies, sauce Eart Grey et caramel beurre salé.

Un tour de la propriété est prévu à l’horaire. Il sera offert par les propriétaires eux-mêmes, Carly et Paul Boileau.

«C’est quand même unique au Nouveau-Brunswick, on n’a pas beaucoup de champs de lavande», dit Chanelle Belliveau.

La ferme Ocean Breeze est située sur le chemin Goguen à Saint-Édouard-de-Kent. Elle comprend quatre acres de lavande plantée à proximité de la plage. Durant la belle saison, la ferme offre différents produits maison fabriqués à la lavande.