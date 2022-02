Des emplois, des salaires et des primes au salon de Bathurst

Les employeurs qui ont actuellement des postes à pourvoir au sein de leur entreprise et les personnes qui sont à la recherche d’un emploi pourront échanger cette semaine et y aller d’opérations de charme dans le cadre du Salon de l’emploi printanier 2022 qui se déroulera à Bathurst.

L’événement se tiendra le 4 et 5 mars à la Place Bathurst, sur l’avenue Saint-Pierre.

Une quinzaine d’exposants ont jusqu’à maintenant confirmé leur présence à cette foire de l’emploi qui en sera à sa deuxième édition.

Le Réseau de santé Vitalité, Chaleur Forest Products, le CCNB, St-Isidore Asphalte et la Police régionale BNPP figurent dans la liste des principaux exposants qui seront sur place.

La trentaine de commerces qui opèrent au centre commercial prennent aussi part au Salon de l’emploi printanier.

«Le Salon se veut renouvelé et bonifié cette année puisqu’il se limitait aux simples commerces de Place Bathurst lors de sa présentation le printemps dernier. Chaque édition sera appelée à grandir», a expliqué Jason Noël, le promoteur de l’événement.

Travail NB sera également sur place afin d’accompagner les personnes dans la production de curriculum vitae et d’aider les gens à besoins particuliers et à mobilité réduite dans leur quête d’un emploi.

«Je crois que c’est important d’offrir ce service aux gens et aux employeurs de la communauté», a indiqué M. Noël.

Avec de nombreux emplois qui sont à pourvoir et un taux de chômage qui se situait à 13,2% en janvier dans la zone économique du Nord-Est, de loin le taux le plus élevé à travers la province, nombreux sont ceux qui saluent l’avènement de ce salon de l’emploi à Bathurst.

«Le manque de main-d’œuvre se fait sentir dans l’ensemble des secteurs, même si la restauration, l’hôtellerie et le tourisme sont plus particulièrement touchés», a affirmé Julie Pinette, la directrice générale de la Chambre de commerce Chaleur.

«Il faut être créatif, proactif et rencontrer des gens face à face, comme cela va se faire cette semaine à Bathurst», a ajouté la représentante de l’organisme des gens d’affaires.

Un avis qui est partagé par l’association qui regroupe le millier de praticiens en ressources humaines de la province.

«J’encourage les employeurs à prendre place au Salon de l’emploi comme on le fait dans la mesure du possible ici à Conseillers en ressources humaines agrées Nouveau-Brunswick. Un événement de cette envergure permet davantage d’établir le contact initial en personne et d’augmenter ton réseautage pour les chercheurs d’emploi qui veulent occuper un emploi dans leur domaine respectif», a souligné Luc Page, le directeur général de l’organisme.

Un autre acteur s’amène à Bathurst

La semaine s’annonce plutôt intéressante pour les employeurs et les chercheurs d’emploi de la région Chaleur et même de l’ensemble de la province.

En plus de la tenue du salon de l’emploi de Bathurst vendredi et samedi, Service alimentaire Gordon tient cette semaine trois événements de recrutement au Nouveau-Brunswick.

L’entreprise sera à l’hôtel Best Western Plus de Bathurst mercredi afin de recruter des chauffeurs francophones de classe 1 prêts à déménager dans la ville de Québec.

La société, qui célèbre 125 ans d’existence et d’activités au pays, ne lésine pas sur les moyens afin de pourvoir les postes de chauffeurs.

En plus d’un salaire qui se situe en moyenne à environ 75 000$ par année, l’entreprise offre une prime de signature de 10 000$ aux personnes qui sont prêtes à être relocalisées de façon permanente dans la ville de Québec d’ici le 15 avril 2022 et jusqu’à 30 000$ en soutien à la relocalisation.

«J’ai plusieurs chauffeurs qui peuvent faire un salaire de 100 000$ par année avec les heures supplémentaires qui s’offrent aux travailleurs», a affirmé Maryse Desgagnés, qui est conseillère senior en ressources humaines chez Service alimentaire Gordon.

Règle générale, le transport est local et l’horaire de travail est de quatre ou cinq jours par semaine sur un quart de jour, sans aucun travail à effectuer la nuit et les fins de semaine.

Outre son passage à Bathurst mercredi, des arrêts de l’entreprise étaient aussi prévus à Dieppe ce mardi et à Edmundston jeudi.