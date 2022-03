Fusions: les citoyens de Chiasson-Savoy aimeraient être consultés

Des citoyens de Chiasson-Savoy souhaitent qu’il y ait une consultation dans la communauté afin de déterminer dans quelle entité se trouvera le DSL dans le cadre de la réforme municipale en cours dans la province.

Jusqu’à tout récemment, la réforme municipale prévoyait qu’il ferait partie d’une entité regroupant Shippagan et les environs. Il y a quelques jours, Daniel Allain, ministre des Gouvernements locaux a cependant déterminé que le DSL ferait partie de l’entité regroupant les communautés de l’île Lamèque après avoir reçu une demande provenant du comité consultatif du DSL.

La démarche ne faisant pas l’unanimité, des citoyens, dont Annette Comeau, membre du comité consultatif du DSL, Euclide Chiasson, un citoyen et fondateur du DSL et Gastien Godin, un citoyen, ont envoyé une lettre au ministre Daniel Allain recommandant que le conseil consultatif de Chiasson-Savoy demande la suspension de la décision en attendant que la population soit consultée et la tenue d’une assemblée publique.

Ils affirment parler au nom de «tous les autres qui nous ont communiqué leur profonde déception et que nous pourrions gentiment appeler, la majorité abasourdie.»

«L’absence de consultation au sein de notre DSL est en train de soulever de la colère et créer de sérieux irritants entre nous, avec nos concitoyens de l’île», écrivent-ils en ajoutant que la décision aggrave les liens entre les deux nouvelles entités.

«On s’est fait organiser, pas mal raide! Plus antidémocratique que ça, tu meurs! Il y a eu des joueurs dans l’équipe qui ont pour le moins ‘‘mal patiné’’, mais on a l’occasion d’aller en prolongation avec la recommandation que nous vous soumettons humblement au nom de tous ceux qui nous ont communiqué leur profonde insatisfaction, que nous pourrions aussi nommer ‘‘la majorité abasourdie’’. Si nous étions assurés de la volonté claire de la population d’adhérer à l’une ou l’autre des deux entités, nous nous rallierons à la majorité.»