Invasion russe: un observateur électoral acadien inquiet pour l’Ukraine

Théophane Noël est triste pour le présent et inquiet pour l’avenir de l’Ukraine. Mais cet observateur électoral de Bas-Caraquet a vu du bon en deux séjours d’une durée totale de six mois dans ce pays. Des gens affables, attachants, joyeux et heureux de goûter à la démocratie. Fort de cette expérience, il pense que le président russe Vladimir Poutine réussira peut-être à plier la branche de la liberté, mais il ne parviendra pas à la casser.

De sa résidence, l’homme – tout comme le reste du monde – observe les développements minute par minute de cette crise grave depuis cinq jours.

M. Noël a mis les pieds en Ukraine une première fois en 2014. Il a surveillé les élections à la présidence qui a envoyé le roi du chocolat, Petro Porochenko, à la tête de ce pays de l’Europe de l’Est.

Il y est retourné en 2019 pour y vérifier le bon déroulement du scrutin amenant l’actuel président Volodymyr Zelensky et les membres du Parlement au pouvoir d’une étendue politique de près de 600 000 km carrés (huit fois le Nouveau-Brunswick) et de plus de 42 millions d’habitants.

«C’est terrible. Ça donne un pincement au cœur de voir ces images. Ce peuple était tellement heureux de pouvoir organiser des élections démocratiques et de choisir librement qui allait les diriger. Il a été tellement habitué à se faire imposer des choses par Moscou. Je souhaite sincèrement que Poutine ne gagne pas parce que l’Ukraine ne veut pas retourner à ce régime maintenant qu’il a goûté à la démocratie», analyse-t-il en observant les images dérangeantes de guerre qui tournent en boucle à la télévision et sur les réseaux sociaux.

Aller trop loin

Les Ukrainiens ne sont pas parfaits, loin de là, précise-t-il. Il y a vu beaucoup de gens encore soumis au communisme. Les oligarques (membres du système mis en place dans les années 1990 en ex-Union soviétique donnant à quelques personnes riches le pouvoir économique) sont encore très présents et continuent de faire la loi, a-t-il pu constater dans ses périodes de surveillance électorale.

Mais de là à traiter les dirigeants ukrainiens de «drogués» et de «nazis» et chercher sans justification à envahir ce pays, c’est aller trop loin, juge ce spécialiste âgé de 78 ans.

«Ce serait dommage si la Russie réussissait son coup et que l’Ukraine revenait à l’ère du communisme. Il ne faut pas oublier que ce pays est en train de se reconstruire après toutes ces années derrière le Rideau de fer. Ça va prendre plus d’une génération pour y arriver, mais on en a au moins une qui a connu la démocratie. Cette nouvelle génération menée par les jeunes va mener la vie dure à Poutine», poursuit-il.

Mais justement, ce Poutine, est-il homme à reculer? Théophane Noël croit malheureusement que non. Il ne donne que peu d’espoir aux sanctions politiques et économiques dissuasives et aux pourparlers de paix.

«Poutine veut ramener la Russie de la Grande Catherine (NDLR L’impératrice Catherine II, à la tête de l’empire en tant que tsarine de 1762 à 1796. Sous son règne, la Russie a connu une grande expansion de près de 520 000 km carrés vers l’ouest et le sud). Il veut voir les gens à ses pieds. Il veut reconquérir les pays de l’ex-Union soviétique», est-il convaincu.

L’Ukraine, c’est le grenier de l’Europe de l’Est. C’est loin d’être un pays pauvre, même si les gens ne vivent pas dans la richesse, a dit remarquer M. Noël.

Une expérience marquante

Durant ses passages en Ukraine, Théophane Noël a notamment pu marcher sur les vestiges du quartier général d’Adolf Hitler lorsque le Führer voulait envahir l’URSS. Il est passé aussi pas très loin de Tchernobyl, lieu du célèbre accident de la centrale nucléaire en 1986.

En contrepartie, il a été ému de voir les champs de blé et de canola à perte de vue.

«J’ai travaillé comme observateur dans une trentaine de pays et mes séjours en Ukraine sont parmi les plus marquants. On a la perception que c’est un pays pauvre, mais les gens sont bien en chair. Ils s’organisent très bien. C’est très beau. C’est vrai que leurs infrastructures ne sont pas toujours dans les meilleures conditions. Mais le matin, dans les écoles, tous les élèves ont droit à un petit déjeuner à 9h pile. On y voit aussi des casse-croûte le long des routes. Ils y font les meilleurs choux roulés au monde», salive-t-il.

Pour terminer, M. Noël n’a pu s’empêcher de lancer une petite flèche au Convoi de la liberté, qui a paralysé plusieurs villes du pays au nom du droit à refuser la vaccination contre la COVID-19.

«Je leur propose d’aller passer deux semaines en Russie. Ils verront c’est quoi ne pas avoir de liberté…»