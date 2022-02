L’aréna de Saint-Isidore fait peau neuve grâce au travail d’équipe

Léopold Thériault a toujours compris l’importance du travail d’équipe. Autrement dit, même si l’aréna de Saint-Isidore a été nommé en son honneur, c’est surtout grâce à un important travail d’équipe qu’un important projet de rénovation de 1,3 million $ a pu voir le jour.

Construit il y a près de 50 ans, le Complexe sportif Léopold-Thériault fait peau neuve. La semaine dernière, une subvention de 731 742$ a été annoncée par les gouvernements provincial et fédéral. On attend maintenant une confirmation officielle du gouvernement provincial concernant une autre demande de financement.

Le projet consiste à refaire la surface de glace, couler du nouveau ciment à l’intérieur et installer de nouveaux tuyaux pour la réfrigération et de nouveaux compresseurs. On a aussi fait l’achat d’un nouveau tableau d’affichage, de nouvelles lumières pour l’ensemble de l’édifice et d’une nouvelle zamboni. L’asphaltage a également été refait dans le stationnement. Au cours des prochaines semaines, on va repeindre l’intérieur et l’extérieur de l’édifice.

Léopold Thériault, président du conseil d’administration et celui qui a donné le nom du bâtiment, a toujours été impliqué dans son village natal de Saint-Isidore.

«L’aréna a commencé en 1969 et j’étais sur le comité à l’époque. Ils ont ajouté mon nom à la fin des années 1980, car j’étais beaucoup impliqué dans la communauté, mais ce n’est pas moi qui ai décidé de le faire, c’était la municipalité.»

Bien que l’aréna lui tient à cœur, l’entrepreneur bien connu en Acadie entend céder sa place après la concrétisation de ce projet. Par ailleurs, à ses yeux, les accolades appartiennent surtout à tous les bénévoles et employés qui ont mis l’épaule à la roue, dont Alyre Roussel, membre du comité de gestion de l’aréna et Robert Duguay, gérant de l’aréna.

«C’est mon dernier gros projet en tant que président du conseil d’administration. Je vais remettre ma démission par après. C’est le temps de donner la chance aux autres de foncer. On travaille sur ce projet depuis deux ans. Ça n’a pas toujours été facile d’avoir le financement, mais on a réussi à l’avoir et on est bien content. Le projet sera terminé au printemps et après notre assemblée générale annuelle, on laissera la place aux jeunes», dit Léopold Thériault.

L’aréna de Saint-Isidore est utilisé pour plusieurs activités communautaires. L’hiver, quelque 130 jeunes patineurs artistiques utilisent la patinoire et les équipes de hockey mineur de Tracadie se servent aussi des installations, tout comme les membres d’une ligue amateur des environs comprenant environ une douzaine d’équipes.