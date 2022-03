Réforme municipale: les structures se précisent dans le Restigouche

Les différentes structures de gouvernance commencent à se dessiner de façon plus claire dans le Restigouche. Les élus des entités 7, 8 et 9 ont en effet atteint un consensus sur la composition de leur futur conseil respectif.

L’entité 7 est la future municipalité résultant du regroupement de la ville de Campbellton, des municipalités d’Atholville et Tide Head, ainsi que des DSL de Glencoe et McLeod. Après quatre rencontres, les participants se sont entendus sur une structure de gouvernance.

Ainsi, le futur conseil devrait comprendre un total de onze élus, plus précisément dix conseillers et un maire. De ces dix conseillers, cinq proviendront de l’ancienne ville de Campbellton et cinq des autres communautés.

«Pour démarrer la nouvelle entité, on a trouvé juste que le partage soit le plus égal possible entre nous et les municipalités et DSL. C’est d’ailleurs ce que nos voisins voulaient dès le départ, et on a trouvé que ce n’était pas trop demandé à ce stade-ci. On veut bien commencer cette aventure, et la représentativité est un point extrêmement important pour la bonne entente», indique le maire de Campbellton, Ian Comeau, visiblement satisfait de la progression des travaux.

Plus précisément, tous les élus de Campbellton jusqu’à McLeod seront choisis par suffrage universel. Atholville comptera pour sa part quatre conseillers, deux attitrés à son secteur Val-d’Amour et deux à la partie du village qui inclut aussi le secteur Saint-Arthur. Quant à la municipalité de Tide Head, à laquelle on greffe la population de Glencoe pour les besoins de la cause (population), elle sera représentée par un conseiller.

«Il a fallu être créatif avec la formule afin de respecter le plus possible les densités de population. On est tout de même arrivé à un beau consensus», a exprimé pour sa part le maire d’Atholville, Jean-Guy Levesque, qui admet que la Ville de Campbellton a fait preuve de solidarité, car étant plus populeuse elle aurait pu mettre la main sur davantage de conseillers.

Au départ, M. Comeau avoue qu’il trouvait que huit conseillers auraient suffi autour de la table. Cela dit, il admet que beaucoup de travail attend les futurs élus.

«On ne sera peut-être pas trop pour se partager la tâche. Ce ne sont pas les dossiers d’importance qui manqueront», souligne-t-il, ajoutant qu’il en reviendra au prochain conseil élu de réviser ou non à la baisse le nombre de conseillers.

Le nom de la future entité fera pour sa part l’objet de discussion lors de rencontres à venir, tout comme ce qui touche à la structure des employés municipaux (ex.: direction générale).

Dalhousie-Charlo

Plus à l’est, le comité de transition de l’entité 9 – soit le regroupement de la ville de Dalhousie, de la municipalité de Charlo ainsi que des DSL de Dalhousie Junction et Point la Nim – a également statué sur la composition du prochain conseil municipal. Le futur conseil sera similaire à celui actuellement en vigueur à Dalhousie, soit un maire et six conseillers.

«On n’a pas vu l’intérêt d’aller au-delà de ce nombre. Ça n’aurait pas donné grand-chose d’être un gros groupe autour de la table», croit le maire de Dalhousie, Normand Pelletier.

Le maire sera choisi par mode de scrutin général alors que les six conseillers seront partagés dans trois districts divisés de sorte à regrouper environ 1800 citoyens chacun.

Selon le maire, les participants autour de la table ont décidé d’un commun accord de procéder à un changement de nom.

«On étudie sérieusement cette option. On ne veut pas s’appeler Dalhousie-Charlo. On veut repartir en neuf. Cela dit, on va quand même garder les anciens noms des communautés comme quartiers afin de conserver les identités de tous», ajoute le maire, précisant qu’aucun nom n’a encore été déterminé pour la nouvelle municipalité. Le public pourrait d’ailleurs être mis à contribution à ce niveau.

Balmoral-Eel River Dundee

Pour ce qui est de l’entité 8, qui comprend les municipalités de Balmoral et Eel River Dundee ainsi que les DSL de Saint-Maure et Blair Athol, il serait là aussi question d’un total de six conseillers en plus d’un maire.

Parlant au nom du comité de transition, le maire d’Eel River Dundee, Mario Pelletier, explique que deux quartiers ont été créés pour l’occasion, soit celui de son village et celui de Balmoral (qui inclut St-Maure et Blair Athol).

«Du coup, nous devrions avoir deux conseillers par quartier, et deux conseillers additionnels qui seront – comme le maire – choisis au scrutin général. On trouve que de cette façon, on est très inclusif avec tout le monde, y compris les gens des DSL. Tout le monde aura l’option de se présenter soit comme conseiller de quartier, conseiller général ou encore maire», souligne M. Pelletier.

Comme pour l’entité 9 (Dalhousie-Charlo), il est fort peu probable que la future entité 8 garde l’un de ses noms actuels.

«On a convenu de changer. On ne sait pas encore quel processus nous allons adopter, mais on risque de consulter nos populations respectives. On va établir des critères très précis, car on veut vraiment un bon nom qui définit bien notre future municipalité», ajoute-t-il.

Le comité se donne jusqu’à la mi-mai afin de trouver un nouveau nom, celui-ci devant atterrir sur le bureau du ministre avant le 30 juin. À noter d’ailleurs que l’ensemble de ces décisions concernant les structures de gouvernance doivent être entérinées par le ministre de l’Environnement des Gouvernements locaux, Daniel Allain.