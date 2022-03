Attaques contre les zones civiles ukrainiennes

Les forces russes ont intensifié mardi leurs attaques contre des zones urbaines peuplées, bombardant la place centrale de la deuxième plus grande ville d’Ukraine et la principale tour de télévision de Kiev, ce que le président du pays a qualifié de flagrante campagne de terreur.

« Personne ne pardonnera. Personne n’oubliera », a promis le président Volodymyr Zelensky après l’effusion de sang sur la place de Kharkiv.

Les autorités ukrainiennes ont déclaré que cinq personnes avaient été tuées dans l’attaque contre la tour de télévision, située à quelques kilomètres du centre de Kiev et à quelques pas de nombreux immeubles d’habitation. Une salle de contrôle de la télévision et une sous-station électrique ont été touchées et certaines chaînes ukrainiennes ont brièvement cessé d’émettre, ont indiqué des responsables.

Le bureau de M. Zelensky a également signalé une puissante attaque de missiles sur le site du mémorial de l’Holocauste de Babyn Yar, près de la tour. Un porte-parole du mémorial a déclaré qu’un cimetière juif sur le site, où les occupants nazis avaient tué plus de 33 000 Juifs en deux jours en 1941, avait été endommagé, mais l’étendue des dégâts ne pourra être précisée qu’au lever du jour, mercredi.

Dans le même temps, un convoi long de 64 kilomètres de centaines de chars russes et d’autres véhicules avançait lentement sur Kiev. L’Occident craint qu’il s’agisse d’une tentative du président russe Vladimir Poutine de renverser le gouvernement ukrainien et d’installer un régime proche du Kremlin.

Les forces russes ont poussé leur assaut sur d’autres villes à travers le pays, y compris les ports stratégiques d’Odessa et de Marioupol dans le sud.

Escalade

Le sixième jour de la plus grande guerre terrestre en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale laisse la Russie de plus en plus isolée, en proie à des sanctions sévères qui ont plongé son économie dans la tourmente et laissé le pays pratiquement sans alliés, à l’exception de quelques nations comme la Chine, le Bélarus et la Corée du Nord.

De nombreux experts militaires craignent que la Russie ne change de tactique. La stratégie de Moscou en Tchétchénie et en Syrie consistait à utiliser l’artillerie et les bombardements aériens pour pulvériser les villes et écraser la détermination des combattants.

Le bombardement de la tour de télévision est intervenu après que la Russie a annoncé qu’elle ciblerait dans la capitale les installations de transmission utilisées par l’agence de renseignement ukrainienne. La Russie a exhorté les personnes vivant à proximité de ces endroits à quitter leur domicile.

Le nombre total de morts dans les combats n’est pas clair, mais un haut responsable du renseignement occidental a estimé que plus de 5000 soldats russes ont été capturés ou tués. L’Ukraine n’a donné aucune estimation globale des pertes de troupes.

Le ministère britannique de la Défense a déclaré avoir constaté une augmentation des frappes aériennes et d’artillerie russes sur les zones urbaines peuplées au cours des deux derniers jours. Il a également déclaré que trois villes, Kharkiv, Kherson et Marioupol, étaient encerclées par les forces russes.

Bombardements à Kharkiv

À Kharkiv, qui compte une population d’environ 1,5 million d’habitants, au moins six personnes ont été tuées lorsque le bâtiment administratif de la région sur la place de la Liberté a été touché par ce que l’on croit être un missile.

L’attaque de la place de la Liberté — la plus grande place d’Ukraine et le noyau de la vie publique de la ville — a été considérée par de nombreux Ukrainiens comme une preuve éhontée que l’invasion russe ne visait pas seulement à frapper des cibles militaires, mais aussi à briser leur âme.

Le bombardement a soufflé les fenêtres et les murs des bâtiments qui entourent la place massive, qui s’est alors remplie de débris et de poussière. À l’intérieur d’un bâtiment, des morceaux de plâtre étaient éparpillés et des portes, arrachées de leurs gonds, se trouvaient dans les couloirs.

« Les gens sont sous les ruines. Nous avons sorti des corps », a déclaré Yevhen Vasylenko, un responsable des urgences.

Le président Zelensky a qualifié l’attaque de la place de « terreur franche et non déguisée » et de crime de guerre. « C’est du terrorisme d’État de la Fédération de Russie », a-t-il ajouté.

Plus tard, dans un appel émouvant au Parlement européen, M. Zelensky a témoigné : « Nous nous battons aussi pour être des membres égaux de l’Europe. Je crois qu’aujourd’hui, nous montrons à tout le monde qui nous sommes. »

Il a déclaré que 16 enfants avaient été tués dans toute l’Ukraine lundi, et il s’est moqué de la prétention de la Russie de ne s’en prendre qu’à des cibles militaires.

« Où sont les enfants ? Dans quel genre d’usines militaires travaillent-ils ? Sur quels chars sont-ils ? », a-t-il questionné.

Bombes à dispersion

Human Rights Watch a affirmé avoir documenté une attaque à la bombe à dispersion devant un hôpital dans l’est de l’Ukraine ces derniers jours. Les résidants ont également signalé l’utilisation d’armes à Kharkiv et dans le village de Kyyanka. Le Kremlin a nié avoir utilisé des bombes à dispersion.

Si les allégations sont confirmées, cela représenterait un nouveau niveau de brutalité dans la guerre et pourrait conduire à un isolement encore plus poussé de la Russie.

Insoumis à la condamnation occidentale, les responsables russes ont proféré de nouvelles menaces d’escalade, quelques jours après avoir soulevé le spectre d’une guerre nucléaire. Un haut responsable du Kremlin a averti que la « guerre économique » de l’Occident contre la Russie pourrait se transformer en une « vraie ».

En Russie, une station de radio critique du Kremlin a été retirée des ondes après que les autorités ont menacé de la fermer pour sa couverture de l’invasion. Entre autres, le Kremlin ne permet pas que les combats soient qualifiés d’« invasion » ou de « guerre ».

La fuite ou le sous-sol

Plus d’un demi-million de personnes ont fui le pays et d’innombrables autres se sont réfugiées sous terre. Les dommages causés par les bombes aux conduites d’eau et à d’autres services de base ont laissé des centaines de milliers de familles sans eau potable, a déclaré le coordinateur humanitaire de l’ONU, Martin Griffiths.

« C’est un cauchemar, et il vous saisit très fortement de l’intérieur. Cela ne peut pas être expliqué avec des mots, a déclaré Ekaterina Babenko, une habitante de Kharkiv, qui s’est réfugiée dans un sous-sol avec des voisins pour une cinquième journée consécutive. Nous avons de jeunes enfants, des personnes âgées, et franchement, c’est très effrayant. »

Le bureau des droits de l’homme de l’ONU a déclaré avoir enregistré 136 morts parmi les civils. Le bilan réel serait beaucoup plus élevé.

Un responsable militaire ukrainien a déclaré que les troupes biélorusses avaient rejoint la guerre mardi dans la région de Tchernihiv, dans le nord, sans fournir de détails. Cependant, juste avant cela, le président biélorusse Alexandre Loukachenko a déclaré que son pays n’avait pas l’intention de se joindre au combat.

À Kharkiv, des explosions se sont succédé dans une zone résidentielle dans une vidéo vérifiée par l’Associated Press. En arrière-plan, un homme a supplié une femme de partir et une femme a pleuré.

Les employés de l’hôpital ont déplacé une maternité de Kharkiv vers un abri anti-bombes. Au milieu des matelas empilés contre les murs, des femmes enceintes arpentaient l’espace bondé, accompagnées des cris de dizaines de nouveau-nés.

Stratégie et résistance

Les objectifs de la Russie en frappant le centre de Kharkiv n’étaient pas immédiatement clairs. Les responsables occidentaux ont lancé l’hypothèse qu’il tentait d’y attirer les forces ukrainiennes pour défendre la ville tandis qu’une force russe plus importante encerclait Kiev.

Les troupes russes ont continué à se diriger vers la capitale, une ville de près de 3 millions d’habitants. Le convoi se trouvait à 25 kilomètres du centre de la ville, selon les images satellites de Maxar Technologies, lundi.

Un haut responsable américain de la défense a décrit le long convoi comme « embourbé », affirmant que la Russie semblait s’arrêter et se regrouper pour évaluer comment reprendre l’élan des combats.

Dans l’ensemble, l’armée russe a été bloquée par une résistance féroce au sol et une incapacité surprenante à dominer complètement l’espace aérien ukrainien.

L’immense convoi, avec des véhicules entassés le long de routes étroites, serait apparemment « une grosse cible » pour les forces ukrainiennes, a déclaré le haut responsable du renseignement occidental sous couvert d’anonymat.

« Mais cela vous montre également que les Russes se sentent assez à l’aise d’être à découvert parce qu’ils sentent qu’ils ne vont pas subir d’attaque aérienne ou d’attaque à la roquette ou au missile », a-t-il ajouté.

Les Ukrainiens ont utilisé tout ce qu’ils avaient pour essayer d’arrêter l’attaque russe. Sur une autoroute entre Odessa et Mykolaïv, dans le sud de l’Ukraine, des habitants ont empilé des pneus de tracteur remplis de sable et ajouté des sacs de sable pour bloquer les convois.