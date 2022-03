Clinique St. Joseph: une réouverture qui se fait toujours attendre

Fermée depuis maintenant un mois, la clinique médicale du Centre de santé St. Joseph de Dalhousie aurait dû, en principe, rouvrir ses portes mardi. Mais ce n’est pas arrivé, ce qui ravive les craintes des élus locaux.

En janvier, le Réseau de santé Vitalité annonçait que la clinique restigouchoise allait fermer ses portes pour tout le mois de février en raison d’un problème de disponibilité de ressources humaines (médecins et infirmières praticiennes) pour assurer le service.

Mais voilà, mardi (le 1er mars), la clinique n’était toujours pas ouverte et rien n’indique qu’elle le sera d’ici les prochains jours. Aucune date ne figure pour le moment au programme.

Interrogé quant à ses intentions par rapport à la réouverture de la clinique du Centre de santé communautaire St. Joseph de Dalhousie, le Réseau de santé Vitalité est demeuré vague.

«Nous en sommes à nos dernières discussions avec le ministère de la Santé pour trouver une solution et nous assurer que notre plan est bien intégré aux objectifs du nouveau plan de santé.

Une réponse officielle à ce sujet sera transmise dans les prochains jours», a indiqué un porte-parole de l’organisation.

Inquiètes face à l’avenir de la clinique, plusieurs personnes avaient manifesté leur mécontentement à Dalhousie la semaine dernière. Parmi elles, le maire Normand Pelletier. Celui-ci se dit extrêmement préoccupé.

«On s’attendait à une réouverture et ça n’est pas arrivé. Personne ne nous a avisés non plus que la fermeture allait se prolonger. Ça crée beaucoup de frustrations et beaucoup d’inquiétudes au sein de la population du Restigouche-Est», souligne le maire.

Il est visiblement irrité par la tournure des événements.

«J’ai hâte de voir quels efforts ils ont déployés au cours des trente derniers jours pour combler le manque de main-d’œuvre. À vrai dire, je doute qu’ils aient même cherché. Ils ont un plan en tête et selon moi, la clinique n’en fait pas partie. C’est dommage, car elle joue un rôle essentiel dans l’offre de soins primaires pour notre région», souligne le maire.

Selon le réseau Vitalité, la pratique collaborative instaurée au CSC St. Joseph en marge de la clinique donne d’excellents résultats et a permis d’améliorer l’accès aux soins de santé.

En entrevue avec l’Acadie Nouvelle la semaine dernière, sa PDG, France Desrosiers, avait affirmé que l’un des principaux problèmes au CSC St. Joseph était le manque d’intérêt de la part des médecins et infirmières praticiennes à fonctionner selon les formats proposés (clinique avec ou sans rendez-vous).