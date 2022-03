Langues officielles: le projet de loi de Petitpas Taylor accueilli chaleureusement

Les organismes francophones voient d’un très bon oeil la nouvelle mouture du projet de modernisation de la Loi sur les langues officielles du Canada. La majorité de leurs revendications semblent avoir été prises en compte par le projet de loi déposé par la ministre Ginette Petitpas Taylor.

Cette première réforme en profondeur de la Loi sur les langues officielles depuis 1988 était grandement attendue par les organisations porte-paroles des communautés francophones au pays. Les consultations avaient débuté en 2018.

La Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick estime que «quatre années de lobbying intensif, de démarches sur la Colline parlementaire, de dépôt de multiples mémoires, et d’allocutions devant comités sénatoriaux et de la Chambre des communes» ont porté des fruits.

Comme elle le réclamait, la reconnaissance de la spécificité du Nouveau-Brunswick, est inscrite dans le préambule et à Partie VI de la Loi. Elle souhaite qu’une agence centrale s’occupe de sa mise en oeuvre – le texte propose justement de désigner le Conseil du trésor comme applicateur de la Loi.

Le président, Alexandre Cédric Doucet, estime que les demandes principales de la SANB ont été entendues et salue une «volonté politique d’agir».

«Si on retrouvait la moitié des changements apportés par le projet de loi C-13 dans la révision de la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick, nous serions très contents», lance-t-il.

«Nous voyons dans ce projet de loi une lueur d’espoir pour la nation acadienne au Nouveau-Brunswick, car celui-ci dispose d’un caractère réparateur pour les communautés francophones et acadiennes du pays, historiquement défavorisées au sein de la Confédération. Maintenant, la question se pose: à quand la réparation?»

De la même façon, le président de la Société nationale de l’Acadie, Martin Théberge, «accueille favorablement» le projet de loi C-13, qui introduit le principe du caractère réparateur des droits linguistiques.

«C’est très important pour nous, il y a du tort qui a été fait une loi qui était inadéquate et qui n’appuyait pas pleinement le développement et la promotion des communautés acadiennes», souligne-t-il.

M. Théberge applaudit la volonté de la ministre de mettre en œuvre un plan en immigration destiné à contrer le déclin démographique des francophones au pays.

«On demandait au Canada de reconnaître les retards causés par le non-respect systématique des cibles en immigration francophone. Là, on parle de créer une politique avec des moyens et des cibles plus fortes. On regarde ça avec beaucoup d’intérêt.»

Le sénateur acadien René Cormier, président du Comité sénatorial permanent des langues officielles, voit lui aussi dans le projet de loi plusieurs avancées positives. Il se réjouit en particulier du renforcement des pouvoirs du Commissariat aux langues officielles, qui aura le pouvoir d’infliger des amendes aux contrevenants.

«J’ai hâte qu’on puisse étudier le projet de loi en profondeur pour mieux comprendre les tenants et les aboutissants de sa mise en œuvre», ajoute-t-il.

De son côté, la Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA) juge que le projet de loi C-13 «livre la marchandise sur plusieurs éléments fondamentaux».

«Le projet de loi déposé ce matin inclut des gains substantiels par rapport à la protection et à la promotion du français au pays et là-dessus, il faut féliciter la ministre Petitpas Taylor. Cela dit, certains éléments ne sont pas au point et il faut y travailler avant de se dire mission accomplie», évalue sa présidente, Liane Roy.

Elle aurait souhaité l’ajout d’une obligation d’inclure des clauses linguistiques dans les ententes de transfert fédérales-provinciales.

«Cette question-là a un impact majeur sur le terrain, insiste Mme Roy. En Colombie-Britannique, des clauses linguistiques faibles ont eu un impact dévastateur sur les services d’aide à l’emploi en français dans la province. Et on a vu avec la signature des ententes sur le Programme national de garderies combien rien n’est assuré quand il n’y a pas de clauses qui exigent explicitement des services équitables en français.»

Depuis sa première version en 1969, la Loi sur les langues officielles vise à reconnaître l’égalité du français et de l’anglais dans toutes les institutions fédérales, et à déterminer les services bilingues auxquels la population a droit et les mesures que le fédéral doit prendre pour aider les communautés de langues officielles en situation minoritaire.