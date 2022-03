Réforme de la gouvernance locale: un plan pour le Nord-Ouest

La Commission de services régionaux du Nord-Ouest a décidé de prendre les devants et de préparer un plan de travail afin de mieux se préparer aux diverses étapes de la réforme de la gouvernance locale au Nouveau-Brunswick.

Comme l’information arrive encore au compte-gouttes, les employés de la CSR du Nord-Ouest ont récemment eu le mandat de concevoir des outils permettant à l’organisme de mieux s’adapter à cette réforme.

«On voulait mettre nos idées en place pour avoir quelque chose sur papier qui est interactif, qui va pouvoir évoluer dans le temps et qui va nous permettre de mettre à l’avant-plan ce qui s’en vient, en attendant d’avoir des modèles de la province», a expliqué la directrice générale, Marie-Ève Castonguay.

Selon elle, le plan est venu soulager les élus municipaux de certaines responsabilités établies lors de la première réunion avec la personne responsable de la transition.

«Il fallait qu’il y ait un porteur de dossiers pour chacun des mandats et ça devait être les membres, soit les maires autour de la table. Mais eux, ils ont déjà leur réforme individuelle et ils n’ont pas aimé l’approche. On savait que ça n’allait pas marcher, alors on a décidé de se prendre en main et de le faire à l’interne et au moins créer une ébauche pour se donner des objectifs. Quand la province va éclaircir les mandats, on va pouvoir brancher ça là-dedans et avoir une base.»

Le travail réalisé par les employés de la CSR du Nord-Ouest fait l’ébauche des mandats et projets à venir, mais aussi ceux qui sont en place actuellement.

«C’est un beau casse-tête, mais de mettre des morceaux en place nous aide effectivement à voir les tâches qui s’en viennent et celles qui existent déjà et ultimement remplir toutes les cases», a indiqué, pour sa part, la directrice de la planification du secteur d’urbanisme, Catherine Dufour.

Le travail s’est d’abord articulé autour de différents mandats obligatoires présentés dans le livre blanc comme le développement économique, la promotion du tourisme, le développement communautaire, les infrastructures récréatives et le transport en commun et communautaire. Le volet sécurité publique, présent dans le plan de réforme, a aussi figuré dans le travail réalisé par la Commission des services régionaux.

Dans cette optique, le plan comprend un retour sur certains éléments du livre blanc, l’inventaire des ressources en place et des pistes de solution afin d’aller chercher de l’information pour les éléments qui n’ont pas encore été précisés.

Le plan de travail fait donc état des objectifs, des responsables de chaque pilier, des organismes, des porteurs de dossiers et des sous-comités à venir.

«On voulait avoir un portrait global de tout ce qui est en place et de tout ce qui est demandé, mais aussi de ce que l’on a présentement, ce que l’on est excellent à faire et que l’on veut continuer de faire», a expliqué Mme Castonguay.

Celle-ci croit d’ailleurs que le développement d’un géoportail au sein de la commission sera très utile au cours des prochains mois.

«On va commencer dès maintenant à avoir un système de gestion de l’information pour chacun des piliers.

Pour les élus autour de la table, ce plan se veut un outil plus rassurant.

«Ils ont monté ça de zéro. Je pense qu’il devrait y avoir un peu plus de viande qui nous vient de la province pour aider nos équipes, car on a quand même des services à offrir jusqu’au 31 décembre 2022. On est en train de changer deux moteurs d’avion en plein vol. Ça va être du sport, et c’est rassurant de voir tout ce qui a été fait», a mentionné le maire d’Edmundston, Éric Marquis.

«On s’est arraché les cheveux à la fin de la première rencontre. On n’en revenait juste pas. On en a même fait mention à la table des maires. Ç’a fait son bout de chemin (…) Ça va faciliter la tâche pour les semaines et mois à venir», a ajouté la maire de Saint-Quentin, Nicole Somers.

«On a demandé beaucoup de travail à nos équipes et, après la première réunion, on ne savait pas trop de quelle façon ça allait se produire. C’est pour ça que les employés ont monté ce modèle sur lequel on pouvait se baser», a indiqué le maire de la Communauté de Haut-Madawaska et président de la CSR du Nord-Ouest, Jean-Pierre Ouellet.

De son côté, la directrice générale de la Commission des services régionaux a tenu à souligner le travail des employés qui ont réalisé ce plan sans trop de préavis.

«Ils se sont virés sur un dix cents et se sont dit qu’il fallait se doter d’un plan et de stratégies pour avancer et mettre nos idées en place. Ça va être un outil qui va tous nous soulager. Un document où l’on pourra tous mettre nos idées et les choses à l’ordre dans notre tête et sur papier.»

Selon Mme Castonguay, le modèle sera probablement partagé avec d’autres CSR de la province.

Jusqu’à récemment, la CSR du Nord-Ouest a travaillé avec la facilitatrice Janice Goguen. Comme son mandat inclut plusieurs commissions de services régionaux et qu’elle se trouvait principalement dans la région de Moncton, cette dernière a été remplacée par l’ancien maire d’Atholville et ex-président de l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick, Michel Soucy.