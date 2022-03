Tracadie désavantagée par une formule de péréquation provinciale

Malgré ses quelque 16 000 résidents, Tracadie reçoit moins d’argent de la province que d’autres municipalités de taille similaire, dont Edmundston et Miramichi, lorsqu’il est temps de préparer son budget annuel.

Le ministre des Gouvernements locaux, Daniel Allain, assure qu’il prend la question au sérieux et espère trouver une solution avant la fin de 2023.

La semaine dernière lors d’un passage à Inkerman, Daniel Allain a affirmé avoir récemment rencontré des représentants de Tracadie pour aborder le dossier.

En raison de son statut de municipalité régionale, la seule de la province, le montant de la subvention gouvernementale envoyée à Tracadie s’élève cette année à seulement 883 414$, soit près de 5 millions de dollars de moins que Miramichi et Edmundston.

Même Caraquet, qui compte environ 12 000 moins de personnes que Tracadie, en a reçu plus, soit 1 026 745$.

«Ce n’est pas quelque chose que je prends à la légère», affirme Daniel Allain.

Dans le livre blanc sur la réforme de la gouvernance locale, la province s’engage à créer une nouvelle formule de subvention pour assurer que les communautés qui ont besoin de soutien reçoivent un financement adéquat, tandis que celles qui sont financièrement plus fortes ne recevront pas de financement de péréquation.

«C’est un sujet qui a beaucoup été évoqué durant les consultations l’an dernier. C’était important pour le maire Denis Losier, on en a beaucoup parlé. On est tous en faveur de la péréquation, mais il y a des municipalités dans la province qui sont plus riches que d’autres et en général, il va y avoir des discussions difficiles. On va prendre notre temps, on se dit qu’il va y avoir une solution avant la fin de 2023», ajoute le ministre Allain.

De son côté, le maire de Tracadie, Denis Losier, voit les pourparlers d’un bon œil.

«On va voir ce qui se passe. Au moins, s’il y a des discussions à cet effet et Tracadie est impliqué, c’est significatif.»