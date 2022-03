Transport en commun: l’ensemble du Nord-Ouest sera à l’étude

Ce sera finalement l’ensemble du Nord-Ouest qui sera le théâtre d’une étude de viabilité sur la question du transport en commun.

À l’origine, le projet, qui a été mis en lumière en décembre dernier, ne devait concerner que les communautés d’Edmundston, du Haut-Madawaska et de la Première Nation malécite du Madawaska.

Cependant, avec le développement de la réforme de la gouvernance locale et la présence de ce volet dans le livre blanc, la portée du projet est devenue un peu plus grande pour finalement y inclure toutes les communautés du Nord-Ouest.

«Lors de notre réunion, on a répondu à l’appel de différents propriétaires d’industries dans la région d’Edmundston et du Haut-Madawaska qui étaient intéressés à s’impliquer pour organiser du transport en commun. On a abordé la question des nouveaux arrivants et notre capacité à les recruter dans nos entreprises. Cependant, on s’est aperçu, en fouillant, que ça comprend plus que la question de l’immigration.

C’est un problème dans la région et c’est en fonction de ça que l’on a décidé de l’étendre à la grandeur de la CSR pour voir quelles sont les opportunités et les possibilités», a expliqué le maire de la Communauté de Haut-Madawaska et président de la CSRNO, Jean-Pierre Ouellet.

Étendre le champ d’action de l’étude de faisabilité

De son côté, la directrice générale de la CSRNO, Marie-Ève Castonguay, a soutenu que dans ce contexte, il était primordial d’étendre le champ d’action de l’étude de faisabilité.

«On sait que ça va devenir obligatoire d’adresser cette situation-là. Si on veut toucher à des dossiers et ne pas être obligé de refaire le travail, on s’est dit: pourquoi ne pas le faire d’entrée de jeu et agrandir le territoire tout de suite?»

Le dossier sera piloté par la Chambre de commerce d’Edmundston, en collaboration avec la CSRNO et différents partenaires.

Dans cette optique, le groupe souhaite faire appel à la firme Vecteur5, entreprise spécialisée dans la gestion du transport collectif qui a notamment mené une étude du genre dans la Péninsule acadienne.

«La Péninsule acadienne nous ressemble un peu plus. Ce n’est pas comme le centre-ville de Fredericton par exemple, alors ça donne une idée», a mentionné Mme Castonguay.

«Le dossier va peut-être être adressé de façon différente que l’on se trouve à Saint-Quentin ou à Edmundston, mais on aura sûrement des pistes de solution que l’on pourra mettre en place même si elles ne sont pas uniformes sur l’ensemble du territoire», a-t-elle poursuivi.

Les intervenants associés au dossier souhaitent évidemment que celui-ci se mette en branle le plus rapidement possible.

«L’étude de faisabilité va sûrement nous dire ce qui est rentable et ce qui peut être fait. Dans le processus de réforme, ce serait bien que cette étude soit faite assez rapidement», a dit M. Ouellet.

«Plusieurs personnes-ressources travaillent ensemble pour faire avancer le dossier, parce que c’est un besoin criant avec la question du logement abordable», a ajouté Mme Castonguay.

Notons que le dernier service s’approchant d’un réseau de transport en commun a été le service AUTO-nomie. Celui-ci a cessé ses activités en mars 2021 en raison d’un manque de fonds.