Accueil des familles marocaines: Saint-Isidore est en mission

Elle a vendu les charmes de l’Acadie pendant près de 20 ans aux touristes de passage. Maintenant, Myriam Léger vend les attraits de l’Acadie aux familles marocaines qui viendront s’installer en permanence à Saint-Isidore.

Ça ne fait que trois semaines que la coordonnatrice des nouveaux arrivants est en poste. Cependant, elle sent déjà que les yeux de la Péninsule acadienne et ailleurs dans la province sont braqués sur ce village d’à peine 800 habitants.

«Ça nous responsabilise et ça ajoute au défi. On sent un bon stress. On veut bien réussir et on veut s’assurer que ça fonctionne bien. On va travailler fort sur l’intégration de ces familles, mais surtout sur leur rétention. On veut être un modèle. Nous pourrions partager nos bonnes pratiques et les moins bons coups. On veut que si une autre municipalité désire faire la même chose plus tard, elle n’ait qu’à nous appeler», souhaite-t-elle.

Quand Oxford Frozen Foods a confirmé l’arrivée prochaine de ces familles pour venir travailler à l’usine de Tilley Road, le village a immédiatement senti l’importance de réussir cette initiative.

Avec la collaboration de Travail NB, le conseil municipal du maire Louis Lebouthillier a créé le poste occupé aujourd’hui par Myriam Léger. Saint-Isidore s’est engagé à collaborer dans le développement, la responsabilité et le partenariat auprès de ces familles marocaines, avec l’aide du Comité d’intégration et d’établissements des nouveaux arrivants dans la Péninsule acadienne.

La coordonnatrice remarque d’ailleurs de nombreuses similitudes entre ce qu’elle faisait avant dans le milieu touristique acadien et son mandat actuel.

«On voit de plus en plus de rapprochement entre l’industrie touristique et l’immigration. On parle souvent le même langage, soit d’offrir un meilleur avenir aux enfants, voir de nouveaux pays, goûter à de nouvelles cultures. Avec mes années d’expérience en tourisme, j’ai pu créer un bon réseau de contacts que je peux utiliser dans mon nouvel emploi», se félicite-t-elle.

Selon ses dires, l’accueil de ces familles est bien accepté dans la communauté. Elle avoue qu’elle a entendu certains commentaires un peu douteux, mais jamais directement. Elle explique ces réactions par de la mauvaise information et de l’incertitude.

«Ces Marocains font de gros efforts et doivent faire de gros sacrifices pour venir chez nous, rappelle Myriam Léger. Oxford a mis comme première condition qu’ils devaient parler français. Ces gens veulent s’installer chez nous. Oxford a établi cette méthode à quelques reprises en Nouvelle-Écosse, mais c’est une première au Nouveau-Brunswick. Autant eux que nous voulons que ce projet fonctionne.»

La coordonnatrice n’a même pas lancé d’appel au public que déjà cinq citoyennes l’ont appelé pour offrir leur aide, applaudit-elle. Un comité d’accueil sera bientôt créé et des possibilités de jumelage avec des familles de la localité sont probables.

«On va aussi aller chercher l’expertise ailleurs. À Cap-Pelé, les gens ont construit des terrains de basketball pour leurs travailleurs immigrants. Chez nous, les Marocains veulent des terrains de soccer. On va donc rafraîchir nos terrains», prévoit-elle.

L’arrivée de ces familles marocaines dans la Péninsule acadienne est maintenant programmée à une date indéterminée en raison de quelques retards administratifs. Les travailleurs seront les premiers à mettre les pieds en Acadie. Leurs familles suivront quelques semaines plus tard, mentionne Myriam Léger.