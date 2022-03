Beaucoup de Philippins parmi les travailleurs étrangers à Cap-Pelé et les environs

IJL – Réseau.Presse – Acadie Nouvelle

Les deux agentes au Centre d’accueil et d’accompagnement francophone des immigrants du sud-est du Nouveau-Brunswick (Cafi), Cynthia Cikunda et Diane Brun, ne chôment pas dans le bureau satellite de Cap-Pelé. Le nombre de familles d’immigrants utilisant leurs services a doublé en un an.

«Quelque 90% de nos clients sont des Philippins», lance d’emblée Cynthia Cikunda.

Les résidents de ce pays d’Asie du Sud-Est ont été les premiers travailleurs étrangers à s’établir dans la région. «Au début, ils venaient ici quelques mois et retournaient dans leur pays voir leur famille. Depuis 2018, avec l’aide des employeurs, ils ont pu faire venir leur famille ici», raconte Cynthia Cikunda.

La porte-parole du Cafi mentionne que le secteur de Cap-Pelé et des environs accueille également des Mexicains, des Jamaïcains, des Algériens, des Tunisiens et des Marocains.

«Dernièrement, on a eu des gens qui viennent d’Haïti», informe-t-elle.

La plupart des travailleurs étrangers sont employés dans les usines de transformation des produits marins, dont Cape Bald Packers. Il y en a qui commencent à travailler dans d’autres secteurs, comme la restauration et les dépanneurs.

La plupart des travailleurs étrangers sont des résidents permanents. Une fois qu’ils obtiennent ce statut, plusieurs vont parrainer leur famille pour qu’elle vienne au Canada.

Le nombre de familles immigrantes venues s’établir dans la région a doublé en un an. Selon les chiffres du Cafi au bureau de Cap-Pelé, 23 familles se sont établies dans la région durant l’année fiscale 2020-2021.

«Depuis le 1er avril 2021 jusqu’à maintenant, on a plus de 50 familles qui sont venues s’inscrire», affirme Cynthia Cikunda.

«Peu importe ta durée ici, aussi longtemps que tu n’es pas devenu un citoyen canadien, tu peux avoir accès à nos services», indique la porte-parole. Plus de 400 personnes sont inscrites depuis l’ouverture du bureau dans la région de Shediac-Cap-Pelé en 2018.

Le bureau satellite du Cafi est de plus en plus fréquenté par les immigrants à Cap-Pelé. – Acadie Nouvelle: Mario Tardif

Services offerts

«On travaille avec les gens de la communauté, indique l’agente d’accueil au bureau satellite de Cap-Pelé. Les employeurs, quand ils reçoivent des employés, ils vont nous avertir ou bien quand les gens arrivent, ils vont leur dire que le Cafi peut les aider.»

Les résidents permanents, les travailleurs étrangers temporaires, même les étudiants internationaux de ce secteur peuvent utiliser les services du Centre d’accueil de Cap-Pelé.

Le bureau possède, entre autres, une liste de propriétaires de logements dans la région. «On peut leur donner cette information. On est comme un canal d’informations», dit l’agente d’accueil. Le Cafi n’est toutefois pas responsable de trouver des logements. La porte-parole avoue qu’il est difficile de trouver des logements par les temps qui courent. Elle précise toutefois que c’est une tendance nationale.

Le Cafi va également guider les parents étrangers en ce qui a trait à l’information relative aux écoles. La majorité des enfants sont inscrits dans des écoles francophones. Ce n’est qu’une minorité de parents qui vont conduire leurs enfants dans une école anglaise à Sackville.

«Puisque la plupart du temps les enfants qui arrivent ici ne parlent pas français ni anglais, ils ont un défi d’apprentissage. Donc, on a instauré un programme de tutorat. Je me charge de trouver des bénévoles pour aider les enfants dans leurs devoirs et pour leur apprendre le français à travers la lecture et le jeu, explique la représentante du Cafi. On a une communauté qui est ouverte, on a beaucoup de bénévoles qui viennent nous soutenir.»

L’organisme a également mis en place des cercles de conversation en français. «Chaque mercredi soir à 18h, les adultes qui veulent le français de base, le français oral, se réunissent en ligne et parfois en personne, dépendant des restrictions liées à la COVID-19», explique la coordonnatrice de ces rencontres.

Des ateliers d’information sont également organisés en partenariat avec différents professionnels de la région.

«Par exemple, la semaine passée, on a eu une séance d’information sur les rapports d’impôts, explique Cynthia Cikunda. Cette semaine, on aura un autre atelier d’information sur le choc culturel.»

Le Cafi organise également des activités de loisirs. «C’est une partie d’intégration dans la communauté, de socialisation, pour les familles, les adultes, les adolescents ou les enfants. On a beaucoup d’activités tout au long de l’année», ajoute la porte-parole.

L’organisme a aussi un programme où une famille immigrante nouvellement arrivée est jumelée à une famille canadienne.

«Elles vont faire des activités ensemble pendant au moins trois mois. L’objectif est de briser l’isolement et amener les gens à découvrir la culture canadienne. C’est dans ce programme qu’on a besoin de bénévoles ainsi que dans le programme de tutorat pour les devoirs.»

Diane Brun

Diane Brun est elle aussi agente d’accueil au Cafi. Elle est responsable de l’organisation des activités pour les familles et elle adore ça. Elle œuvre au bureau du Cafi de Cap-Pelé depuis le 5 août 2021.

«Ils cherchaient quelqu’un de la communauté qui connaissait du monde. S’ils cherchent quelqu’un qui broche des chaussettes ou fait de la couture, des bénévoles ou des familles à jumeler avec d’autres familles, au moins j’en connais», dit-elle.

Étant donné qu’elle a été propriétaire d’un restaurant pendant une vingtaine d’années, elle répondait bien aux critères du Cafi.