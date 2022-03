Le Groupe Savoie solidaire de ses employés ukrainiens

Attristée par le conflit qui sévit actuellement en Ukraine, l’entreprise Groupe Savoie de Saint-Quentin promet d’égaler – jusqu’à hauteur de 10 000$ – les dons qui seront récoltés dans le cadre d’une campagne de sociofinancement lancée afin d’aider la Croix Rouge sur le terrain.

Cela fait maintenant quelques années que le Groupe Savoie fait dans l’immigration international. Aux prises avec des problèmes de main-d’œuvre, l’entreprise s’est en effet tournée vers le monde pour faire le plein d’employés, et ses efforts ont rapporté. En ce moment, elle compte pas moins de 52 travailleurs issus de l’étranger, soit 10% de sa force de travail. Et de ce nombre, 16 sont d’origine ukrainienne.

«C’est une grosse partie de notre équipe. On est très connecté avec l’Ukraine et très sensible à ce qui arrive là-bas en ce moment», explique Denis Desjardins, directeur du recrutement international au Groupe Savoie.

Celui-ci connaît bien la région. Il est allé personnellement à trois reprises dans cette partie de l’Europe de l’Est afin d’y faire du recrutement.

«Ce sont de bons travailleurs, et puisque leur environnement et leur climat sont semblables au nôtre, ça facilite beaucoup leur venue ici. Ils se sentent presque comme chez eux», soutient le recruteur.

En recrutant ainsi à l’international, le Groupe Savoie s’assure d’une main-d’œuvre, mais ce succès se reflète également dans la communauté par le maintien des services (écoles, santé, etc.).

Aujourd’hui par contre, les visages souriants des travailleurs ukrainiens sont assombris par le conflit qui fait rage dans leur pays natal.

«Je ne peux même pas imaginer ce qu’ils vivent en ce moment. Ça doit être tout simplement déchirant, bouleversant. Tout ce que l’on peut faire, c’est faire preuve d’empathie, de compréhension et mettre des ressources de consultation à leur disposition s’ils en ressentent le besoin», note M. Desjardins.

Ce qui l’inquiète également, c’est que 12 nouveaux employés en provenance de l’Ukraine devaient se joindre à l’équipe au cours des prochains mois. Aujourd’hui, rien n’est moins sûr.

«Là, tout est en suspens en Ukraine en raison du conflit, alors on ne sait pas du tout ce qui se passe ni ce qui va arriver avec ces employés. On nous a promis la mise en place de processus pour accélérer le traitement des demandes de travail, mais tout reste à voir. On doit attendre et espérer que tout va bien pour eux», indique-t-il, craignant notamment que ces travailleurs ne soient forcés de rejoindre l’armée et de prendre les armes, ou même qu’ils décident – par patriotisme – de le faire de leur propre chef.

Des travailleurs russes

Outre ses travailleurs ukrainiens, le Groupe Savoie emploie des immigrants issus d’une douzaine d’autres nationalités, incluant notamment cinq de la Russie. M. Desjardins avoue que le contexte actuel est propice à l’éclosion de tensions. Cela dit, il soutient que la cohabitation demeure néanmoins paisible.

«Eux non plus ne veulent pas ça. Ils ont de la famille et des amis en Russie, peut-être même en Ukraine. En fait, tout le monde est inquiet. De notre côté, on essaye de tenir la politique le plus loin possible de l’entreprise. On se voit comme une grande famille qui travaille ensemble dans un but commun et surtout, dans l’harmonie», dit-il, précisant au passage que les employés des deux nations savent faire la part des choses et qu’ils ne peuvent rien au conflit actuel.

Bien qu’elle ne prenne pas parti dans le conflit, l’entreprise affiche néanmoins sa solidarité envers ses employés ukrainiens dont le pays est le théâtre de combats et de bombardements. À cet effet, le Groupe Savoie a lancé une campagne de sociofinancement sur la plateforme Go Fund Me. Les dons seront remis à la Croix-Rouge afin qu’elle puisse aider les Ukrainiens. Pour chaque dollar amassé, l’entreprise restigouchoise remettra l’équivalence des dons jusqu’à concurrence de 10 000$.