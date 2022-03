Le président Biden promet de contrôler l’agression russe

S’adressant à une nation inquiète et à un monde anxieux, le président américain Joe Biden s’est engagé dans son premier discours sur l’état de l’Union mardi soir à contrôler l’agression russe en Ukraine, à gérer la montée en flèche de l’inflation aux États-Unis et à faire face à un coronavirus en déclin, mais toujours dangereux.

M. Biden a déclaré que lui et tous les membres du Congrès, quelles que soient les différences politiques, étaient unis « avec une détermination inébranlable, que la liberté triomphera toujours de la tyrannie ». Il a demandé aux législateurs qui se pressaient dans la Chambre des représentants de se lever et de saluer les Ukrainiens alors qu’il commençait son discours, ce qu’ils ont fait avant d’applaudir.

Le président a souligné la bravoure des défenseurs ukrainiens et l’engagement d’une alliance occidentale nouvellement revigorée qui a travaillé pour réarmer l’armée ukrainienne et paralyser l’économie russe par des sanctions. Il a également mis en garde contre les coûts pour l’économie américaine, mais a averti de manière inquiétante que, sans conséquences, l’agression du président russe Vladimir Poutine ne serait pas limitée à l’Ukraine.

« Tout au long de notre histoire, nous avons appris cette leçon — lorsque les dictateurs ne paient pas le prix de leur agression, ils provoquent davantage de chaos, a déclaré le président. Ils continuent de bouger. Et les coûts et les menaces pour l’Amérique et le monde ne cessent d’augmenter. »

Pendant qu’il parlait, les forces russes intensifiaient leurs attaques en Ukraine, après avoir bombardé la place centrale de la deuxième plus grande ville du pays et la principale tour de télévision de Kyïv, tuant au moins cinq personnes. Le mémorial de l’Holocauste de Babi Yar a également été endommagé.

La Russie bannie de l’espace aérien américain

M. Biden a annoncé que les États-Unis suivaient le Canada et l’Union européenne en interdisant les avions russes de son espace aérien en représailles à l’invasion de l’Ukraine.

Il a également déclaré que le ministère de la Justice lançait un groupe de travail pour poursuivre les crimes des oligarques russes, qu’il a qualifiés de « dirigeants corrompus qui ont escroqué des milliards de dollars pour ce régime violent ».

« Poutine peut encercler Kyïv avec des chars, mais il ne gagnera jamais les cœurs et les âmes du peuple ukrainien, a déclaré M. Biden. Il n’éteindra jamais leur amour de la liberté. Il n’affaiblira jamais la détermination du monde libre. »

Inflation et pandémie

Même avant que l’invasion russe ne fasse monter en flèche les coûts de l’énergie, les dépenses pour les familles américaines avaient augmenté et la pandémie de COVID-19 continue de nuire aux familles et à l’économie du pays.

M. Biden a décrit des plans pour lutter contre l’inflation en réinvestissant dans la capacité de fabrication américaine, en accélérant les chaînes d’approvisionnement et en réduisant le fardeau de la garde d’enfants et des soins aux personnes âgées pour les travailleurs.

« Nous avons le choix, a déclaré Biden. Une façon de lutter contre l’inflation est de faire baisser les salaires et d’appauvrir les Américains. J’ai un meilleur plan pour lutter contre l’inflation. Réduisez vos coûts, pas vos salaires. »

M. Biden est entré dans la chambre de la Chambre sans masque, reflétant la baisse du nombre de cas de coronavirus et les nouvelles directives fédérales destinées à ramener le public aux activités prépandémiques. Cependant, le Capitole a été clôturé en raison de nouveaux problèmes de sécurité après l’insurrection de l’année dernière.

Face à l’inquiétude intérieure et au danger à l’étranger, la Maison-Blanche avait conçu le discours de mardi soir comme une opportunité de mettre en évidence l’amélioration de la situation pandémique, de renommer les priorités de politique intérieure du président et de montrer une voie vers une réduction des coûts pour les familles aux prises avec une inflation galopante. Le tout a cependant pris une nouvelle tournure avec l’invasion russe de l’Ukraine la semaine dernière et les menaces nucléaires du président Poutine.

Comme à l’accoutumée, la secrétaire au Commerce Gina Raimondo, survivante désignée, a été gardée en lieu sûr pendant l’allocution, prête à prendre le pouvoir en cas de catastrophe. Ce vestige de la guerre froide a pris une nouvelle signification à la lumière des menaces de M. Poutine.

Dans une interview avec CNN et Reuters, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré qu’il avait exhorté Biden à délivrer un message fort et « utile » sur l’invasion de la Russie. Avant le discours, la Maison-Blanche a annoncé que l’ambassadrice ukrainienne aux États-Unis, Oksana Markarova, rejoindrait la première dame Jill Biden dans les galeries pour regarder le discours.

La hausse des prix de l’énergie, à la suite de la guerre de la Russie en Ukraine, risque d’exacerber l’inflation aux États-Unis, qui est déjà à son plus haut niveau depuis 40 ans, de grignoter les revenus de la population et de menacer la reprise économique après la pandémie. Et si la crise géopolitique en Europe de l’Est a peut-être contribué à calmer les tensions partisanes à Washington, elle n’a pas effacé la discorde politique et culturelle qui jette un doute sur la capacité de M. Biden à tenir sa promesse de promouvoir l’unité nationale.